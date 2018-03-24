Tarihi Köprüyü Restore Edeceğiz Diye Yıkıp Yerine Ucube İnşa Ettiler

Bursa'nın bilinen en eski köprüsü olan ve Orhan Gazi'nin eşi Nilüfer Hatun tarafından 14. yüzyılda yaptırılan Hasköy Nilüfer Hatun Köprüsü yıkılarak, yerine ucube bir yapı inşa edildi.

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı kapsamında yer alan tarihi köprü tadilat bahanesiyle yıkılarak, yerine eskisiyle hiç alakası olmayan yeni ve çirkin bir köprü yapıldı. 14. yüzyılda Orhan Gazi'nin eşi Nilüfer Hatun tarafından yaptırılan köprü, Nilüfer Deresi üzerinde Geçit Köyü'nün güneybatısında yer alıyor. Bursa'nın varlığını sürdüren en eski eserlerden olan Nilüfer Köprüsü, kesme taşlarla ve tuğla kullanılarak yapılmıştı. Köprü, biri büyük olmak üzere 4 sivri kemerden inşa edilmişti. Ancak sonraki yıllarda dere yatağının dolması üzerine tuğladan 4 küçük kemer daha eklendi. Karayolları tarafından restorasyona alınan köprü tadilat yapılmak yerine tamamen yıkılarak, yerine etrafı alüminyum korkuluklarla çevrili çirkin görünümlü bir köprü yapılarak, Bursa'nın en eski köprüsü ortadan kaldırıldı. Bu duruma isyan eden tarih aşığı vatandaş Mümtaz Erdoğan, "Köprünün aslına uygun restore edilmediğini Karayolları'na belirttim. Yeni apartmanlarda bulunan alüminyum korkuluklar eklemişler. Bu tarihi köprüye yakışmıyor. Ancak yetkililer, projenin uygun ve doğru olduğunu savunuyor. Tarihi köprü ucubeye döndürüldü" dedi. - BURSA