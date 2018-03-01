Mardinli Kızlar Kick Boks ile Çocuk Gelinlere Önlem Arıyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde son günlerde çıkan 'çocuk gelin' haberlerine inat kızlar kick boks sporu yapıyor. Erkeklerle birlikte spor salonunda çalışan kızlar, çocuk gelinlerin önüne geçebilmek için farkındalık oluşturmak istediklerini söylüyor.

Mardin'de Şubat ayı içerisinde 4 çocuk gelin vakası yaşandı. Kızıltepe yaşayan Emine Beyazıt, Ayşe Yaman ve Sercan Bulut isimli kızlar bölgedeki bu algıyı kırmak için erkeklerin yoğunlukta olduğu bir spor salonunda kick boks öğrenmeye karar verdi. Spor salonuna yazılan genç kızlar erkeklerle birlikte antrenman yapıyor. Kızlar azimleriyle erkeklere taş çıkartıyor.

Çocuk gelinlerin olmaması gerektiğini vurgulayan Ayşe Yaman, "13-14 yaşındaki genç kızların evlendirildiği çağda yaşıyoruz. Ben bunun önüne geçmek istiyorum. Kadınların güçlü olabildiklerini düşündüğüm için bu spora geldim. Yani kendimi erkeğe karşı koruyabileceğimi düşünüyorum. Kendimi savunabileceğimi düşünüyorum" dedi.

"Kadının erkekten bir farkı yok"

Kadınların kendini savunma sporu ile koruyabileceğine inandığını ifade eden Emine Beyazıt, "Burada kadınlar olarak bir kadının karate ile kendini savunabilmesini ve kadının da erkekten bir farkı olmadığını, onun da güç gösterebileceğini öğreniyoruz. Kadınlar hep küçük görünüyor. Sanki kadının korunmaya ihtiyacı varmış gibi hissediliyor. Ben de bunun doğru olmadığını göstermek için kick boks öğreniyorum. Hocam da sağ olsun bana destek veriyor" şeklinde konuştu.

"Amacımız şiddet değil, savunma"

Kendilerini savunmak için spor yaptığı belirten Sercan Bulut ise karatenin bir savunma sporu olduğunu söyledi. Bulut, "Bu sporun amacı karşıdakine şiddet uygulamak değil, kendini savunma sanatıdır. Benim buraya gelme amacım da bundan kaynaklanıyor. Günümüzde kadınlara verilen değeri ve uygulanan şiddeti görünce karate bir hobi değil de bir ihtiyaç oluyor. Kadınlar hep geri planda kalıyor. Her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor. Ben de kadına olan bu şiddete tepkimi ortaya koymak isteğim için karateye gelmek istedim. Kadınlar savunmaya ihtiyaç duyar" ifadelerini kullandı.

Genç kızlar kendilerinin örnek alınmasını ve çocuk yaşta kızların evlendirilmemesi için bütün kızların, erkekler gibi kendini savunacak sporları öğrenmesini tavsiye etti. - MARDİN