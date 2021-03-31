Karlı dağları aşarak göç yoluna koyulan dağ keçileri böyle görüntülendi
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Karlı dağları aşarak göç yoluna koyulan dağ keçileri böyle görüntülendi

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Karlı dağları aşarak göç yoluna koyulan dağ keçileri böyle görüntülendi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonu arttı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonu arttı. Çok sayıda dağ keçisinin karlı dağları aşarak göç yoluna koyulması İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi tarafından görüntülendi. Görüntüler belgeselleri aratmadı.

İçişleri Bakanlığının sınır ötesinin yanı sıra yurt içinde de sürdürdüğü 'Eren' operasyonlarıyla birçok bölge terörden temizlendi. Bir zamanlar terör endişesi duyulan Tunceli ile Erzincan arasındaki Munzur Dağlarında da Tunceli ve Erzincan Jandarma Komutanlığı timleri, Kemah, Pülümür, Ovacık kırsallarında gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla terörün sonu getirdi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Terörden temizlenen Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonunda artış gözlendi. İlkbaharla birlikte muhteşem bir doğa manzarası sunan Munzur Dağlarında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan birçok yabani hayvan objektiflere yansımaya başladı. 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağlarının karlı zirvesinde ve zaman zaman da bin rakımlı aşağı kısımlara inen çengel boynuzlu (şamua) ve dağ keçileri sürüler halinde görüntülendi.

Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan, avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan dağ keçileri, İHA ekibi tarafından göç yolunda görüntülendi. Karlı arazide tek sıra halinde bata çıka ilerlemeye çalışan dağ keçileri belgeselleri aratmayan görüntüler ortaya çıkardı.

(Murat Aydemir/İHA)

Karlı dağları aşarak göç yoluna koyulan dağ keçileri böyle görüntülendi
Karlı dağları aşarak göç yoluna koyulan dağ keçileri böyle görüntülendi
Karlı dağları aşarak göç yoluna koyulan dağ keçileri böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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