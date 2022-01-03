ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 3 Ocak 2022 - Haberler
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 3 Ocak 2022

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 3 Ocak 2022
AA / İlknur Yurdakul - Haberler | Güncel

Orka Holding, mağazacılıkta sürdürülebilir ve dijital büyümeye odaklandıOrka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu: "Üretimden tasarıma, lojistikten muhasebeye kadar tüm süreçlerde kaynak kullanımını azaltmak üzere Sürdürülebilirlik Departmanı'nı kurduk.

İSTANBUL (AA) - 6 Nisan 1920

1- Orka Holding, mağazacılıkta sürdürülebilir ve dijital büyümeye odaklandı

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu:

"Üretimden tasarıma, lojistikten muhasebeye kadar tüm süreçlerde kaynak kullanımını azaltmak üzere Sürdürülebilirlik Departmanı'nı kurduk. Koleksiyonlarımızın, 2025 yılında yüzde 90'ını geri dönüştürülmüş malzemelerden üretmeyi hedefliyoruz"

"Geçen yıl online satışlarımız yüzde 100 arttı. Mağazaların kısmen açık olduğu dönemde de online satışların tüm satışlar içindeki oranı yüzde 25 ila 30 seviyesine kadar çıktı"

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

2 - Atık geliri, sıcak çorba oluyor

Üsküdar Belediyesi, geri dönüşüme kazandırılan atıklardan elde edilen gelirle ihtiyaç sahiplerine her gün sıcak çorba ikram ederken engellilere tekerlekli sandalye, öğrencilere de burs veriyor

Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Aktaş:

"Lütfen kullanmış olduğunuz geri dönüştürülebilir malzemeleri çöpe atmayın. Dönüşüm noktalarımıza bunları bırakın"

(Hüseyin Kul/İstanbul) (Görüntülü-Fotoğraflı)

3- Kıbrıslı Başkonsolos Kenan Poleo'dan İstanbul izlenimleri:

"Londra'da bizim kültürümüz Türk kültürüydü. Filmler örneğin; Gülşen Bubikoğlu, Orhan Gencebay, Bülent Ersoy falan... Babam Kenan Pars'ı çok sevdiği için ismimi Kenan koydu"

"Buradaki tarihi ve kültürel çeşitliliği çok seviyorum, Türkiye'de de mimari çok güzel. İstanbul da Türkiye de, yaşayan bir müze gibi"

(Mehmet Kara/İstanbul) (Görüntülü-Fotoğraflı)

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AA / İlknur Yurdakul - Son Dakika Haberleri

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