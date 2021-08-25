Son dakika haberi... E-5 Karayolunda çocukların ölümle dansı kameralara yansıdı
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Son dakika haberi... E-5 Karayolunda çocukların ölümle dansı kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre - (ÖZEL)E-5 Karayolunda çocukların ölümle dansı kameralara yansıdı Küçükçekmece E-5 Karayolunda tehlikeden habersiz oyun oynayan çocuklar görenlere korku dolu anlar yaşattı.

- (ÖZEL)E-5 Karayolunda çocukların ölümle dansı kameralara yansıdı

İSTANBUL - Küçükçekmece E-5 Karayolunda tehlikeden habersiz oyun oynayan çocuklar görenlere korku dolu anlar yaşattı. Dakikalar süren tehlikeli oyunda sürücülerin çaldığı kornalara aldırmayan oynayan çocuklar, yol ortasında birde gelin arabası durdurarak harçlık almaya çalıştı. Çocukların ölümle burun buruna geldiği o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Çocuklar dün sabah saatlerinde E-5 Karayolunda bulunan Sefeköy Metrobüs durağı önünde tehlikeye aldırmadan oyun oynadılar. Dakikalarca süren oyunda yol ortasında koşturarak eğlenmeye çalışan çocuklar, sürücülerin kornalarına aldırmadan tehlikeli eğlencelerine devam ettiler. Oyunları esnasında yoldan geçen gelin arabasının önünü kesmeyi de ihmal etmeyen çocuklar, harçlık almak canlarını hiçe saydılar.

Tehlikeli eğlencede korkulan olmadı

Çocukların tehlikeye aldırmadan oynadıkları oyunda ise korkulan olmadı. Uzun süre çocukların yol ortasında koşturduğu oyunda sürücülerin dikkati sayesinde bir kaza yaşanmazken çocuklar ise bir süre sonra dağıldı. Yaşanan o tehlikeli oyundan geriye ise çevredeki bir vatandaşın çektiği görüntüler kaldı.

Son dakika haberi... E-5 Karayolunda çocukların ölümle dansı kameralara yansıdı
Son dakika haberi... E-5 Karayolunda çocukların ölümle dansı kameralara yansıdı
Son dakika haberi... E-5 Karayolunda çocukların ölümle dansı kameralara yansıdı
Son dakika haberi... E-5 Karayolunda çocukların ölümle dansı kameralara yansıdı
Son dakika haberi... E-5 Karayolunda çocukların ölümle dansı kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat

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