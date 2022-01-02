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Özel çocuklar erkekliğe ilk adımlarını birlikte attı

Özel çocuklar erkekliğe ilk adımlarını birlikte attı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde özel çocuklar veya engelli bireylerin çocuklarına yönelik düzenlenen toplu sünnet şöleninde, 17 çocuk erkekliğe ilk adımlarını birlikte attı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde özel çocuklar veya engelli bireylerin çocuklarına yönelik düzenlenen toplu sünnet şöleninde, 17 çocuk erkekliğe ilk adımlarını birlikte attı.

Merkezefendi ilçesinde özel çocuklar veya engelli bireylerin çocuklarına yönelik toplu sünnet şöleni düzenlendi. Özel çocuklar veya engelli bireylerin çocuklarına yönelik düzenlenen toplu sünnet şöleninde, 17 çocuk erkekliğe ilk adımlarını birlikte attı. Protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mutlu günlerinde özel çocuklar ve ailelerini yalnız bırakmadı. Ellerine Türk bayraklarını alan özel çocuklar, kendileri için tertip edilen sünnet organizasyonda doyasıya eğlendi. Ellerine kına yakılan minikler, erkekliğe ilk adımını da birlikte attı. Sünnet olan çocuklara, etkinlik sonu ise sürpriz hediyeler verildi.

Sünnet şölenine davetli olarak katılan Perihan Erik, bu tür organizasyonların sürekli yapılması gerektiğini vurguladı. Erik, "Çocukların sevince ortak olmak için geldim. Güzel bir gün yaşadık. Umarım bu tür sünnet etkinlileri sürekli olur. Bu düzenlenen etkinler çok önemli, çünkü sünnet olamamış birçok çocuk var" dedi.

"Çok güzel bir gündü"

Sünnet şöleninde erkekliğe ilk adımını atan 10 yaşındaki Yılmaz Yaman, düzenlen etkinlik sayesinde sünnet olduğunu ve birçok yaşıtı ile tanıştığını anlattı. Yılmaz, "Ben düzenlen bu etkinlikten mutlu oldum. Çok güzel bir gündü. Bu sünnet törenimize katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Bu etkinlik sayesinde hem eğlendik hem de bir den fazla arkadaşım oldu" diye konuştu. - DENİZLİ

Özel çocuklar erkekliğe ilk adımlarını birlikte attı

Özel çocuklar erkekliğe ilk adımlarını birlikte attı

Özel çocuklar erkekliğe ilk adımlarını birlikte attı

Özel çocuklar erkekliğe ilk adımlarını birlikte attı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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