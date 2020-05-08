(Özel) Bu davulcu çok farklı... Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura uyandırıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

(Özel) Bu davulcu çok farklı... Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura uyandırıyor

(Özel) Bu davulcu çok farklı... Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura uyandırıyor
08.05.2020 10:38 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:39

Bursa'da korona virüsünde engel olamadığı davulcu, gönüllü olarak çıktığı sokaklarda vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura uyandırıyor.

Bursa'da korona virüsünde engel olamadığı davulcu, gönüllü olarak çıktığı sokaklarda vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura uyandırıyor. Kendine özgü tarzıyla her gece adeta bir mini Bülent Ersoy konseri veren davulcunun gelmesini vatandaşlar gece olduktan sonra balkonlara çıkarak bekliyor.

Korona virüs pandemisi sebebiyle ev ev dolaşarak bahşiş toplamaları yasaklanan Ramazan davulcularının durumu yerel belediyelere bırakılırken, Bursa'nın Kestel ilçesinde çocukluğundan beri davul çalan ve her sene Kestellileri sahura uyandıran Mehmet Coşkun, vatandaşların mağdur olmaması için tekrar sokaklara çıktı. Hiç bir ücret almadan gönüllü olarak gece vakti sokaklara çıkan ve Osmanlı Dönemi'nden beri gelenek haline gelen davulculuğu unutturmayan genç, eline aldığı davuluyla sokak sokak dolaşıyor.

Kestellileri Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura kaldıran genç adeta sokakta mini konser veriyor. Bu gönüllü davulcuyu ise vatandaşlar balkonlarında bekliyor. Mahalledeki vatandaşlar davulcunun yollarını balkonlara çıkarak bekliyor. Kendine özgü bir tarzıyla adeta mini bir Bülent Ersoy konseri veren davulcuyu, her gece dinlemek isteyen vatandaşlar, saat 24.00'dan itibaren balkonlara çıkarak davulcunun gelmesini bekliyor.

"Altı yaşımda davul çalmaya başladım"

Çok küçük yaşlarda davul çalmaya başladığını söyleyen Mehmet Coşkun, " 6 yaşında ağabeylerimi izlerken onları dinleyerek öğrendim davul çalmayı. 20 yıldır Bursa'nın Kestel İlçesinde davul çalıyorum. Her sene ramazan ayında ve düğünlerde davul çalıyorum ve işimi zevkle yapıyorum. " dedi.

"Biz omuz omuza olduktan sonra bahşiş olmasa da olur"

İnsanlara moral vermek için bu sene ücret almamasına rağmen davul çalmaya devam ettiğini söyleyen Coşkun, "Ülkemiz zor durumlardan geçiyor, korona virüs salgını her yerde etkisini gösteriyor. Biz burada omuz omuza olduktan sonra bahşiş olmasa da olur, para bu işin en son kısmı. Ben bu davul işini para için değil isteyerek yapıyorum ve bu dönemde insanlara moral vermek için davul çalıyorum. Bu zor günleri hep beraber atlatacağız." dedi.

"Davul çalarken bile Bülent Ersoy, her zaman Bülent Ersoy"

Ramazan ayında mahalle sakinlerini çocukluğundan beri hayranı olduğu Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura uyandıran Coşkun, "Bülent Ersoy'un büyük hayranıyım. Bursa'ya ne zaman gelse bütün işlerimi bırakıp onu dinlemek için muhakkak giderim. Bülent Ersoy sevgisi de küçüklüğümden geliyor. Davul çalarken bile Bülent Ersoy her zaman Bülent Ersoy." diye söyleyerek Bülent Ersoy'un nasıl bir hayranı olduğunu söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı Haberler
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Haberler
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Haberler
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var Haberler
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen vatandaş, bin lira ceza yazılınca neye uğradığını şaşırdı Haberler
İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen vatandaş, bin lira ceza yazılınca neye uğradığını şaşırdı
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haberler
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim
Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı
Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı
Tavana asılı beşikten düşen bebek hayatını kaybetti
Tavana asılı beşikten düşen bebek hayatını kaybetti
Son Dakika: CHP, koronavirüsten ölen sağlıkçıların görev şehidi sayılması için kanun teklifi verdi
Son Dakika: CHP, koronavirüsten ölen sağlıkçıların görev şehidi sayılması için kanun teklifi verdi
Uzaklaştırma kararı bulunan koca, evden bir valiz cephanelikle çıktı
Uzaklaştırma kararı bulunan koca, evden bir valiz cephanelikle çıktı
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi
'Komando dede' olarak tanınan emekli öğretmen, havaya ateş açıp polise direndi
"Komando dede" olarak tanınan emekli öğretmen, havaya ateş açıp polise direndi
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek
PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı
PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı
Deneyimli iş insanı Cemal Eğin, Ahmet Davutoğlu'nun partisinde görev aldı
Deneyimli iş insanı Cemal Eğin, Ahmet Davutoğlu'nun partisinde görev aldı
Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü
Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü
Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar
Eski Fenerbahçeli Stjepan Tomas: Bjelica Fenerbahçe'ye giderse baskı yaşar
Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp 'Polis çağırın' diye bağırdı
Güvenlik görevlisini 15 kurşunla vuran şüpheli, balkona çıkıp "Polis çağırın" diye bağırdı
Suriye uyruklu şahıs, Kabataş'ta denize atlayarak intihar etti
Suriye uyruklu şahıs, Kabataş'ta denize atlayarak intihar etti
Bursa'da sokağa çıkma yasağına 1 gün kala pazar yerlerinde büyük yoğunluk görüldü
Bursa'da sokağa çıkma yasağına 1 gün kala pazar yerlerinde büyük yoğunluk görüldü
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Muğla'da boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek hayatını kaybetti
Muğla'da boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek hayatını kaybetti
Günlük burç yorumları 8 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 8 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıp Bundesliga'ya dönüyor! Wolfsburg'la anlaşma sağladı
Tolga Ciğerci Fenerbahçe'den ayrılıp Bundesliga'ya dönüyor! Wolfsburg'la anlaşma sağladı
Ücretsiz izne çıkarılanlara yapılacak destek ödemeleri bugün başlıyor
Ücretsiz izne çıkarılanlara yapılacak destek ödemeleri bugün başlıyor
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Başakşehir'in Hollandalı futbolcu Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a transfer etmek istedi
Başakşehir'in Hollandalı futbolcu Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a transfer etmek istedi
Milli futbolcu Arda Turan birçok kulüpten transfer teklif aldığını açıkladı
Milli futbolcu Arda Turan birçok kulüpten transfer teklif aldığını açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Gezmiş Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Mehmet Cahit Turhan
Magazin Müge Anlı Şener Şen Ersin Korkut Nur Yerlitaş
Spor Ali Koç Ersun Yanal Ahmet Ağaoğlu Cristiano Ronaldo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Mayıs Karar Ramazan
Şu an buradasınız: (Özel) Bu davulcu çok farklı... Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura uyandırıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 10:58:58. #1.14#
title