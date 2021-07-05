Aynı evde yaşayan Afganistan uyruklar arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü

Fatih'te 5 katlı bir binanın bodrum katında yaşayan Afganistan uyruklu kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Fatih'te 5 katlı bir binanın bodrum katında yaşayan Afganistan uyruklu kişiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Kanlar içerisinde yerde yatan kişiye çevredekilerin yardım ettiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, Cumartesi günü Seyit Ömer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı bir binanın bodrum katında kalan Afganistan uyruklu kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle evde iki grup arasında uzun süren bir arbede yaşandı. Yaşanan olayda 2 kişi aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Olayın şüphelisi ise, olay yerinden koşarak uzaklaştı. Ağır yaralananlar biri evden çıkarak sokak ortasında kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekiler ağır yaralı kişiye yardıma koşarak hayatta tutmaya çalışsa da başarılı olamadı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olayda ağır yaralanan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde incelemelerini gerçekleştiren polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerinde olan Solmaz Göze: "Cama çıkmıştım bir anda çocuğu karşımda gördüm. Kan revan içindeydi. Ne olduğumu şaşırdım. Düştü tekrar kalktı, tekrar düştü. Ben bağırmaya başladım çocuğu görünce havlu verdim çünkü bayağı kan fışkırıyordu. Üstünden kanı bastırmaya çalıştılar ama yine de bayağı kan kaybetmişti Daha sonra polis geldi bir kaç kişi kaçtı biz görmedik onları. Bir ölü evden çıkarıldı diğeri de burada kapının önünde ölmüştü" şeklinde konuştu.

Olay anında sokakta olan esnaf Harun Özçelik: "Tahmini saat gece 03: 00 civarıydı burada aşağıda oturan Afganistanlı komşularımız yemek yerken muhtemelen tartışma sonucu birbirlerine girmişler iki kişi vefat etti bir tane yaralı vardı. Olayın tam detayını bilmiyoruz. Birisi dışarıya çıktı ona kalp masajı yaptılar. Daha sonra evde olan diğer arkadaşları kaçıp gidiyorlar. Bir saat önce gelip bizden alışveriş yaptılar ama yiyemeden vefat ettiler" dedi.

(Veysel Ensar Gökcegözog - İsmet Aktaş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı