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Müftü Doğan, Yusuf Dogan, Ankara, Güncel

(Özel) Ankara Müftüsü Doğan: "Görevlilerimiz 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her türlü...

Vefa Sosyal Destek Grubu'na bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Ankara Müftüsü Dr. Yusuf Doğan, "Görevlilerimiz 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarına koşuyor" dedi.

01.04.2020 09:27 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:27
(Özel) Ankara Müftüsü Doğan:

Vefa Sosyal Destek Grubu'na bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Ankara Müftüsü Dr. Yusuf Doğan, "Görevlilerimiz 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarına koşuyor" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs sebebi ile önlemler alınmaya devam ederken İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile Ankara Valiliği'nin bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'na bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Ankara Müftüsü Dr. Yusuf Doğan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Müftüler, müftülük çalışanları, alandaki görevli hocalar ve hoca hanımların 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için özverili bir şekilde çalıştıklarını belirten Müftü Doğan, "Ankara'da bulunan 25 ilçemizde gönüllü olarak 2 bin civarındaki görevlilerimize ilaveten bütün görevlilerimiz bu sıkıntının bertaraf edilmesi noktasında hazırlar. Devletimiz görev verdiği anda gece gündüz demeden bu göreve talipler" ifadelerini kullandı

"Cenab-ı Hak hem bizleri hem bütün insanlığı bu beladan, musibetten kurtartsın diye dua ediyoruz"

Sadece Türkiye'de değil, dünya üzerinde bir virüs belası olduğunu vurgulayan Müftü Doğan, "Cenab-ı Hak hem bizleri hem bütün insanlığı bu beladan, musibetten kurtartsın diye dua ediyoruz. Tabi bir taraftan devlet millet el birliği içerisinde bu beladan kurtulmak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Sağlık çalışanlarımız bu virüsün bulaştığı vatandaşlarımızın kurtulması için çalışırken, bizde birbirimizle dayanışma içerisinde bütün bu virüsün oluşturduğu tüm sıkıntıları bertaraf etme noktasında gayret içerisinde olmalıyız" diye konuştu.

"Biz bu belayı ve bu bela yüzünden oluşmuş sıkıntılarımızı Allah'ın izniyle bertaraf edeceğiz"

Valilikler bünyesinde Vefa Sosyal Destek Grubu kurulduğunu hatırlatan Ankara Müftüsü Dr. Yusuf Doğan, "Bu çerçevede müftülerimiz, müftülük çalışanlarımız, alandaki görevli hocalarımız ve hoca hanımlar çok özverili bir şekilde Vefa Destek Grubu'na çalışmak ve vatandaşlarımıza yardımcı olmak noktasında gece gündüz demeden aktif bir şekilde çalışıyorlar. Biz elimizde olmayan sebeplerden dolayı bu tür musibetlere maruz kalabiliriz. Burada temel ilkemiz şu olması gerekiyor; bir taraftan da bu dertten kurtulma çabası içerisinde olurken, bir taraftan da birbirimize destek ve dayanışma içerisinde yardım etmemiz gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu o yardım kapısı, bütün vatandaşlarımız içinde açık olmalıdır. Çünkü Cenab-ı Hak, 'İyilikte ve güzellikte yarışın, yardımlaşın' buyuruyor. Atalarımızın çok güzel bir sözü var. 'Baş başa verince taş ağır olmaz' demişler. Biz bu belayı ve bu bela yüzünden oluşmuş sıkıntılarımızı Allah'ın izniyle bertaraf edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Görevlilerimiz 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarına koşuyorlar"

Görevli hocaların neler yaptığına da değinen Müftü Doğan, "Öncelikle kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulmuş çağrı merkezlerinde görev alıyorlar. Vatandaşlardan kendilerine gelen bir kısım sıkıntıları rapor ederek gerekli yerlere ulaştırıyorlar. Malum 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlarımızın dışarıya çıkmaları yasak. Onlara yardım noktasında hastanelere gidecek olan yaşlımızı hemen hastaneye götürüyorlar. İlaç ihityacı olan vatandaşların eczanelerden ihtiyaçlarını gideriyorlar. Market ve gıda ihtiyaçlarını evlerine teslim ediyorlar. Bugünlerde bahçesine gelen kuşların yemini bitiren vatandaşın yem ihtiyaçlarını, kuşların yem ihtiyaçlarını dahi karşılıyorlar. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarına koşuyorlar. Görevlilerimizin Ankara'da bulunan 25 ilçemizde gönüllü olarak 2 bin civarındaki görevlilerimize ilaveten bütün görevlilerimiz bu sıkıntının bertaraf edilmesi noktasında hazırlar. Devletimiz görev verdiği anda gece gündüz demeden bu göreve talipler. Bu sıkıntıları devlet millet el ele atlatacağımızı ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Cenab-ı Hak bu konuda fedakarca çalışan bütün kardeşlerimize yardım eylesin"

Okuduğu hadisi şerifin ölçü olması gerektiğini vurgulayan Ankara Müftüsü Dr. Yusuf Doğan, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

"Efendimiz buyuruyor ki 'Kim bu dünyada darda kalan birisinin darlığını gidermek için ona yardım ediyor, yardım elini uzatıyor onu o darlıktan kurtarıyorsa, Allah da onun dünya ve ahiret sıkıntılarını bertaraf eder' hadisin devamı daha enteresandır; 'Bir kul bir kardeşinin ihtiyacını giderme noktasında ona yardım elini uzattığı sürece Cenab-ı Hak da ona muhakkak yardım edecektir' diyor. Hareket noktamız budur. İster Müslüman olsun ister Müslüman olmasın bu insanlığın içinde bulunduğu bu musibetten el birliği ile elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor. Cenab-ı Hak bu konuda fedakarca çalışan bütün kardeşlerimize yardım eylesin. Onların mükafatlarını bol versin diye dua ediyor ve Cenab-ı Hak'tan da bu sıkıntıyı üzerimizden def etme noktasında da ona dua ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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