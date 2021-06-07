Özdilek ailesinin acı günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özdilek ailesinin acı günü

Özdilek ailesinin acı günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Dürdane Özdilek son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Dürdane Özdilek son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Bursalı iş adamı Hüseyin Özdilek'in annesi Dürdane Özdilek, 92 yaşında vefat etti. Özdilek, öğle namazını müteakip Organize Sanayi Bölgesi Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığına defnedildi. Cenazeye katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, eski bakanlardan Faruk Çelik, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, siyasetçi ve iş adamları Hüseyin Özdilek'i acı gününde yalnız bırakmadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gizemli iş adamı, 4 milyon lira değerindeki lüks aracıyla çocukların hayalini gerçekleştirdi
Gizemli iş adamı, 4 milyon lira değerindeki lüks aracıyla çocukların hayalini gerçekleştirdi
Bursa'da ağaçtan adam hem güldürdü, hem korkuttu
Bursa'da ağaçtan adam hem güldürdü, hem korkuttu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Hadise Ezgi Mola Fahriye Evcen Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Enes Ünal Fatih Terim Şenol Güneş Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Özdilek ailesinin acı günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 19:58:23. #1.13#

title