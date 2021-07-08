Özde Karacan kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda All Star Özde Karacan nereli, biyografisi!

Özde Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda programında oldukça kısa bir süre kalmasına rağmen adından çokça söz ettirmiştir. Giyim tarzı ile sunucu ve jüri üyelerinin dikkatini çeken Özde Karacan kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda All Star Özde Karacan nereli? Özde Karacan hayatı ve biyografisi nedir?

Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker'in oturduğu Doya Doya Moda All Star yarışmasının finaline sadece bir gün kaldı ve heyecan dorukta. En dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Özde Karacan'ın hayatına dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.Özde Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda programında oldukça kısa bir süre kalmasına rağmen adından çokça söz ettirmiştir. Giyim tarzı ile sunucu ve jüri üyelerinin dikkatini çeken Özde Karacan kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda All Star Özde Karacan nereli? Özde Karacan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

ÖZDE KARACAN KİMDİR?

28 yaşında olan Özde Karacan, yarışmaya Mersin'den katılmıştır. Aksesuar ve takı işleri ile uğraştığı bir dükkanı bulunan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda programında oldukça kısa bir süre kalmasına rağmen adından çokça söz ettirmiştir. Giyim tarzı ile sunucu ve jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan 'Haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim' sloganı ile ekranlarda iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti. Doya Doya Moda 2. sezonuna ise 24 Ağustos tarihinde dahil olan Özde, ilk sezonda olduğu gibi 2. sezonda da programa katıldığı ilk hafta birincilik almış ve iddiasını ortaya koymuştu. Karacan, şimdi de Doya Doya Moda All Star'da yarışacak yarışmacılar arasında yer alıyor.