Özdağ'a düzenlenen saldırıda tutuklu sayısı 5 oldu
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Özdağ'a düzenlenen saldırıda tutuklu sayısı 5 oldu

28.01.2021 19:20 | Son Güncelleme: 28.01.2021 19:28
Özdağ'a düzenlenen saldırıda tutuklu sayısı 5 oldu

GELECEK Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi daha tutuklandı.

GELECEK Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi daha tutuklandı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 5 oldu.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, 15 Ocak'ta Çankaya Cevizlidere Mahallesi'ndeki evinden çıkıp otomobiline bineceği sırada 5 kişi tarafından darp edildi. Yaralanan Selçuk Özdağ, hastanedeki tedavisinden sonra taburcu edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, güvenlik kamera görüntülerinden saldırganların kimlikleri tespit edildi. Olayın hemen ardından yakalanan şüphelilerden  G.T. ve A.G. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.Saldırıyla bağlantılı oldukları tespit edilen 5 kişi, dün polis tarafından yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından bugün Ankara Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden 3'ü 'kasten yaralama' suçundan tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 5 oldu.

Haber:  Özkan ARSLAN/ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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