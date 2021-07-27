Özçivit Ailesi balık avında! 'Bu dolaba nasıl sığacak'
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Özçivit Ailesi balık avında! 'Bu dolaba nasıl sığacak'

Özçivit Ailesi balık avında! 'Bu dolaba nasıl sığacak'
Hürriyet - Haberler | Magazin

Kameralardan uzakta tatil yapan mutlu aile zaman zaman takipçileriyle renkli karelerini paylaşıyor.

Kameralardan uzakta tatil yapan mutlu aile zaman zaman takipçileriyle renkli karelerini paylaşıyor.

Dün tekne ile denize açılan Özçivit Ailesi balık avına çıktı.

Olta balıkçılığı yöntemiyle avlanan ünlü oyuncu büyük bir balık yakaladı. Burak Özçivit, tuttuğu balığı oğlu Karan'a gösterdi. Karan'ın gördüğü balık karşısında heyecanı objektife böyle yansıdı.

Burak Özçivit Karan'ın fotoğrafının altına, "Karan'ın Gu Gu'su" notunu ekledi. Sosyal medyada binlerce kişi beğendi ve yorum yaptı.

Öte yandan eşini tebrik eden Fahriye Evcen, Özçivit'in paylaşımına 'Bu dolaba nasıl sığacak' yorumuyla takipçilerini güldürdü. Burak Özçivit ve ailesi yaz tatillerini ağırlıklı olarak Bodrum'da geçiriyor.

Özçivit, Instagram hesabında bir video yayınlayarak balık tutma konusunda da ne kadar yetenekli olduğunu gözler önüne serdi.

Kaynak: Hürriyet

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