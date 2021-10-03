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Özçekim yapmak istediği tüfeğin ateş almasıyla öldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Özçekim yapmak istediği tüfeğin ateş almasıyla öldü

Şanlıurfa'da silahla özçekim yapmak isteyen 19 yaşındaki Bekir Tagay, 17 yaşındaki kuzeni Furkan Tagay'ın elindeki pompalı tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Gece saatlerinde Haliliye ilçesi Bamyasuyu Mahallesi'nde iddiaya göre Bekir Tagay, yanına gittiği kuzeni Furkan Tagay'ın evindeki pompalı tüfekle özçekim yapmak istedi.

TÜFEK ATEŞ ALDI

Bekir Tagay'ın, cep telefonu kamerasını açmaya çalıştığı sırada kuzeni Furkan Tagay'ın elindeki pompalı tüfek aniden ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Bekir Tagay'ın göğsüne isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Bekir Tagay'ı gören kuzeni, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bekir Tagay, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bekir Tagay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Bekir Tagay'ın kazara ölümüne neden olduğunu söyleyen kuzeni Furkan Tagay ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Son Dakika Haberleri
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