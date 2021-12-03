Özcan Deniz ve Feyza Aktan davasında kardeşler tanık olarak dinlendi
Şarkıcı Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan'ı darbettiği iddiasıyla yargılandığı davada tanık olarak dinlenen Aktan'ın kız kardeşi Eda Aktan, "Özcan, 'erkek mi görmek istiyorsun' diyerek darbetmeye başladı. Feyza'nın, 'Özcan yapma, bırak o sigarayı' diye yalvardığını duydum" derken, tanık olarak dinlenen Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz ise, "Feyza Hanım, Özcan ile her tartıştığında kendi kendini çimdikliyordu" dedi.
İSTANBUL (Snob Magazin) -
Feyza Aktan'ın kardeşi Eda Aktan, tanık olarak dinlendiği duruşmada şunları söyledi: "Kuzey babasının telefonundan çizgi film izliyordu. Özcan'ın telefonuna mesaj geldi. Morali bozuldu. Feyza, Özcan'ın yengesini aramış. 'Özcan'a böyle bir mesaj geldi. Ne yapmam lazım. Kavga çıksın istemiyorum' demiş. Özcan bu sırada konuşmaları duymuş. Odaya gelerek Kuzey'i elimizden aldı ve Feyza'yı tutarak duvara doğru vurdu. Kuzey'i de alarak kendini diğer odaya kilitledi. Sonra ağabeyi ile, 'İstanbul'a geldiğimde boşanacağız, sözleşmeyi kasadan çıkar' diye konuştu."
"Sonrasında benim ve Feyza'nın bulunduğu odaya geldi. Bana 'sen çık Feyza ile biraz konuşacağım' dedi. Yandaki odaya geçtim. Odalar birbirine çok yakın olduğu için sesler duyuluyordu. Özcan, 'erkek mi görmek istiyorsun' diyerek darbetmeye başladı. Feyza'nın 'Özcan yapma, bırak o sigarayı' diye yalvardığını duydum. Feyza, kendini korumak için balkona çıktı. Özcan, balkonda sigarayı Feyza'nın yüzüne yönelterek, 'sigarayı yüzünde söndürürüm' dedi. Daha sonra Feyza'nın yanına gittiğimde vücudunda darp izlerini gördüm. Feyza da bana darbedildiğini anlattı. Tehdit edildiği için kardeşim şikayetçi olamadı. Özcan çok özür dileyip çok pişman olduğunu söyleyince birlikte yaşamaya devam ettiler."