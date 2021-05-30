Özcan Deniz, İranlı modacı Samar Dadgar'a aşkını ilan etti
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Özcan Deniz, İranlı modacı Samar Dadgar'a aşkını ilan etti

Özcan Deniz, İranlı modacı Samar Dadgar'a aşkını ilan etti
Hürriyet - Haberler | Magazin

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, bir süredir birlikte olduğu İranlı modacı Samar Dadgar'a aşkını ilan etti. Deniz'in paylaşımında "Tam kaybettim dendiği zaman bulunansın. Vicdansın, baharsın, denizsin, kumsalsın... Küçük kalbinle koca dünyaya kafa tutansın... İyi ki de inatsın, sabırsın. Onca yokluğa sahiplerin arasında nadide bir varsın" ifadeleri yer aldı. Dadgar ise bu fotoğrafın altına "Sen benim ömrümsün, sen bana can oldun. İyi ki varsın benim yarim." diyerek yanıt verdi.

Eski eşi Feyza Aktan'la davalık olan Özcan Deniz, mutluluğu İranlı modacı Samar Dadgar'da buldu. Deniz ve Dadgar aşklarını sosyal medyadan ilan etti. Ünlü şarkıcı, sevgilisine, "Tam 'kaybettim' dendiği an bulunansın." şeklinde seslendi.

Tam "kaybettim" dendiği zaman bulunansın. Vicdansın, Baharsın, Denizsin, Kumsalsın...Küçük kalbinle koca dünyaya kafa tutansın...İyi ki de "inatsın",sabırsın. Onca "yok"luğa sahiplerin arasında nadide bir "VAR"SIN..

DAMARLARIMA AŞK POMPALAYAN...

İranlı modacı Samar Dadgar'dan ise Özcan Deniz'e yanı gecikmedi. Dangar, sevgilisine şöyle karşılık verdi: "Gülüşüne dünyaları vermeye hazır olduğum. Damarlarıma aşk pompalayan, karnımın içinde asırlardır kelebekler uçuşturan, ondan çok şey öğrendiğim, canım yoldaşım, sırdaşım, her şeyi danışabildiğim, bana hayatımda imkansız diye bir şey olmadığını gösteren, benim değerlim, gözyaşlarımın da gamzemin de kahkahalarımın da en güzel yıllarımın anlamı, nefesimi kesen adam. Sen benim ömrümsün, sen bana can oldun. Ben de canımın değerini bileceğim. İyi ki varsın benim yarim...

Kaynak: Hürriyet

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