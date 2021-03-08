Özcan Deniz'in yaralama suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyor

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz hakkında eski eşi Feyza Aktan'ı dövdüğü iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Özcan Deniz'in 3 yıl önce Sarıyer'deki evlerinde Feyza Aktan'a tokat attığı ancak yara bere izinin kalmadığı belirtildi. İddianamede, Aktan'ın pişman olduğunu söyleyen Deniz'den şikayetçi olmadığı ancak üçüncü dövme olayının ise Almanya'da meydana geldiği bilgisi yer aldı.

ÖZCAN DENİZ İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Savcılık, Feyza Aktan'ın üçüncü dayak sonrası şikayeti üzerine Özcan Deniz hakkında Feyza Aktan'ı 'Yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. Önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak olan Deniz ise savunmasında, iddiaların doğru olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

HAFİF NİTELİKTE YARALANDIĞI KAYDEDİLDİ

Müşteki Feyza Aktan'ın Levent Hastanesi'nde 15 Haziran 2019 tarihinden alınmış geçici adli rapor fotokopisini sunduğu, bu rapor üzerinden Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nden kesin rapor alındığı, 18 Şubat 2021 tarihinde alınan rapora göre müştekinin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaralandığı kaydedildi. İddianamede, geçici raporun Özcan Deniz'in Sarıyer'de meydana gelen dövme olayına ilişkin olduğu belirtilerek her ne kadar geçici tarihin 2019 tarihli olduğu, müştekinin bu tarihte şüpheli tarafından yaralandığına ilişkin beyanda bulunmadığı anlaşılmışsa da bu konudaki delillerin takdirinin mahkemeye ait olduğu ifade edildi. Özcan Deniz hakkındaki "Tehdit" ve "Hakaret" iddialarıyla ilgili ise takipsizlik kararı verildi.