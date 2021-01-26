Özcan Deniz'in kardeşi Sibel Semerci'den, Feyza Aktan'a şoke eden suçlama: Sızdın kaldın ev yandı
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Özcan Deniz'in kardeşi Sibel Semerci'den, Feyza Aktan'a şoke eden suçlama: Sızdın kaldın ev yandı

26.01.2021 10:46 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:46
Özcan Deniz'in kardeşi Sibel Semerci'den, Feyza Aktan'a şoke eden suçlama: Sızdın kaldın ev yandı

Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan'ın arasındaki çekişmeye Deniz'in kardeşi Sibel Semerci de dahil oldu. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Semerci, "İçki, kahve, sigara olmazsa olmazın! Bir gece sızıp kaldın. Koca evin yarısı açık unuttuğun elektrik sobası yüzünden yandı. Küçücük çocuk ölümle burun buruna geldi" dedi.

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan'ın arasındaki çekişme magazin gündemindeki yerini koruyor. Aktan geçen günlerde hamileyken bile şiddet gördüğünü iddia ederken, Özcan Deniz ise yaptığı açıklama ile bu iddiaları yalanladı.

"ANNE OLMAK SADECE DOĞURMAK MIDIR?"

İkili arasında yaşanan çekişmeye Özcan Deniz'in kardeşi Sibel Semerci de dahil oldu. Sibel Semerci, sosyal medya hesabından "Anne olmak sadece doğurmak mıdır? Belki bilmeyenler bir şey öğrenir" paylaşımı yaparak anket açtı.

Özcan Deniz'in kardeşinden Feyza Aktan hakkında şok iddia: Sızdın kaldın ev yandı
Sibel Semerci - Özcan Deniz

"İÇKİ, KAHVE, SİGARA OLMAZSA OLMAZIN!"

Semerci'nin iddiaları ise gündeme bomba gibi düştü. Aktan'ın sürekli olarak İçki, kahve ve sigara içtiğini öne süren Semerci, "İçki, kahve, sigara olmazsa olmazın! Bir gece sızıp kaldın. Koca evin yarısı açık unuttuğun elektrik sobası yüzünden yandı. Küçücük çocuk ölümle burun buruna geldi" dedi.

Özcan Deniz'in kardeşinden Feyza Aktan hakkında şok iddia: Sızdın kaldın ev yandı

"SADECE BİSKÜVİ, CİPS, ÇİKOLATA VE SAKIZLA BESLİYORSUN"

Semerci açıklamalarının devamında, "Çocuğunun saçlarını sarartıcı kimyasal kullanarak boyadın. Bebek saçları turuncu oldu. Çocuğun kilo gelişimi yaşıtlarının gerisinde. Çünkü onu sadece bisküvi, cips, çikolata, sakızla besliyorsun... Anne olmak sadece doğurmak mıdır?" ifadelerine yer verdi.

Özcan Deniz'in kardeşinden Feyza Aktan hakkında şok iddia: Sızdın kaldın ev yandı
Sibel Semerci

"GERÇEKTEN ÖNEMSEYİP GELSELERDİ HABERDAR OLURLARDI"

Feyza Aktan ise kendisine yöneltilen bu iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Oğlunun sağlık durumunun ve gelişiminin iyi olduğunu aktaran Aktan, "Üç yıldır her ay düzenli gidilen doktor kontrolüne gerçekten önemseyip gelselerdi süreçten haberdar olurlardı. Beklediğim süreci yaşıyorum. Küçük bir çocuğun anneden velayetinin alınması tartışmasız zalimce ve bu imajı yıkmak için ancak beni kötü ve yetersiz bir anne gibi göstermekle başarılabilir" dedi.

Özcan Deniz'in kardeşinden Feyza Aktan hakkında şok iddia: Sızdın kaldın ev yandı

"YARGI ÖNÜNDE İSPATLAMKTA MÜKELLEFTİRLER"

Aktan açıklamasının devamında, "Günlerdir anneliğimle ilgili atılan bu iftiraları hazmetmesi güç. Şu an bunu açıklamak zorunda kalmam daha da güç. Tüm iftiralarla ilgili hukuki süreçleri başlattım. Beni zan altında bıraktıkları her şeyi yargı önünde ispatlamakta mükelleftirler" ifadelerine yer verdi.

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Haber Yorumları (4)
YOP: Yolda görsem kaçarım.
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MAHONY: aynı tıroya benziyor.
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SAFİNAZ TEYZENİZ: Her ikisindede suç var olan masum yavruya olmuş
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