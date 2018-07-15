Özcan Deniz'in Kanser Tedavisi Gören Babası Hayatını Kaybetti

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in geçtiğimiz aylarda yaşadığı babalık sevinci, aynı hastanenin iki üst katında kanser tedavisi gören babası Sadık Deniz'in durumunun ağırlaşmasıyla burukluğa dönüşmüştü. Oyuncunun tedavi gören babası hayatını kaybetti.

KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU

Deniz, 1 yıldır kanserle mücadele eden babası Sadık Deniz'in torununu görmesi için eşini aynı hastaneye yatırmıştı. Ünlü oyuncu, ikinci katta doğan oğlunu, dördüncü katta yatan dedesine götürmüştü. Torununu seven dedenin durumunun ağırlaşması Özcan Deniz'in babalık sevincini gölgelemişti.

Özcan Deniz ve babası Sadık Deniz

BABASIYLA YILLARCA KONUŞMADI

Özcan Deniz, babası Sadık Deniz'le annesi ve 7 çocuğunu bıraktığı için konuşmuyordu. Sadık Bey, yıllardır arayıp sormadığı oğlunun çok para kazandığını görünce gazetelere çıkarak, "Özcan hayırsız çıktı, bana bakmıyor!" dedi. Ancak ünlü sanatçı ailesine sahip çıkmayan babasını affetmemişti. 2006 yılında ise tam da 'Babalar Günü' arifesinde babasını affetti ve onu sahibi olduğu DNZ Production'ın başına geçirdi. Etiler'de aylığı 5 bin dolara triplex bir villa kiralayan ünlü sanatçı buranın yönetimini babası Sadık Bey'e emanet etti.