Özbekistan uyruklu turizm çalışanı cinayetine 1 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Özbekistan uyruklu turizm çalışanı cinayetine 1 tutuklama

Özbekistan uyruklu turizm çalışanı cinayetine 1 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da komşuları tarafından önce darp edilip ardından bıçaklanan Özbekistan uyruklu Akhroljon Khalimov'un ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişiden N.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da komşuları tarafından önce darp edilip ardından bıçaklanan Özbekistan uyruklu Akhroljon Khalimov'un ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişiden N.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Manavgat'a bağlı Side Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, turizm sektöründe çalışan Özbekistan uyruklu Akhroljon Khalimov (29) ile komşuları N.T. (48) ve O.K. (44) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu Akhroljon Khalimov, O.K. tarafından darp edilip N.T. tarafından bıçaklandı. Olayın ardından yaralı Akhroljon Khalimov, bölgede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Khalimov hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay ile ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden N.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken O.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

Özbekistan uyruklu turizm çalışanı cinayetine 1 tutuklama
Özbekistan uyruklu turizm çalışanı cinayetine 1 tutuklama
Özbekistan uyruklu turizm çalışanı cinayetine 1 tutuklama
Özbekistan uyruklu turizm çalışanı cinayetine 1 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi | CAMİ BAHÇESİNİ TEMİZLERKEN DÜŞÜP ÖLDÜ
Son dakika haberi | CAMİ BAHÇESİNİ TEMİZLERKEN DÜŞÜP ÖLDÜ
Yarı çıplak halde aracından inip, sokaktaki kadının üzerine yürüdü
Yarı çıplak halde aracından inip, sokaktaki kadının üzerine yürüdü
Kızını gömenlere tahliye istenince acılı anne mahkemede diz çöküp feryat etti
Kızını gömenlere tahliye istenince acılı anne mahkemede diz çöküp feryat etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hülya Avşar Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Mesut Özil Salih Uçan Ünal Karaman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Özbekistan uyruklu turizm çalışanı cinayetine 1 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 21:17:47. #1.14#

title