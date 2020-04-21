Özay Gönlüm'ün derlediği Denizli yöresine ait türkü koronaya uyarlandı Halk müziği sanatçısı merhum Özay Gönlüm'ün derleyip söylediği "Elindedir Bağlama/Hop Diri Dat Diri" türküsü, Denizlili bir grup sanatçı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için uyarlanan sözlerle seslendirildi.

Halk müziği sanatçısı merhum Özay Gönlüm'ün derleyip söylediği "Elindedir Bağlama/Hop Diri Dat Diri" türküsü, Denizlili bir grup sanatçı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için uyarlanan sözlerle seslendirildi.

Arzu Subakan Kabukçu tarafından yeni sözler yazılan türkü, Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarından Hakan Eyiden tarafından okundu. Eyiden'e konservatuvardan sanatçılar sazlarıyla eşlik etti. Klip, çeşitli sosyal medya ve video paylaşım sitelerinde yayınlandı.

"Evde kal" mesajı da taşıyan türküye yazılan yeni sözler, şöyle:

"Ne oku var ne yayı/Esir aldı dünyayı/Kabus etti rüyayı/Cavırın koranası/Hop diri diri dad diri diri dom/Evden çıkmayın diyom/Hop diri diri dad diri diri dom/Evde kal Denizli diyom./Sokaklar tehlikeli/Yıkamak gerek eli/Ne ağzı var ne dili/Cavırın koronası/Sanki atlı süvari/Hayallerim firari/Yok olup gitsin gari/Cavırın koronası."

Kaynak: AA