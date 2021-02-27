Ozan Zeybek kimdir? Ozan Zeybek hangi takımlı? Ozan Zeybek kaç yaşında, nereli?
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Ozan Zeybek kimdir? Ozan Zeybek hangi takımlı? Ozan Zeybek kaç yaşında, nereli?

27.02.2021 17:58 | Son Güncelleme: 27.02.2021 18:01
Ozan Zeybek kimdir? Ozan Zeybek hangi takımlı? Ozan Zeybek kaç yaşında, nereli?

Ozan Zeybek takımı tutuyor? Ozan Zeybek instagram hesabı! Ozan Zeybek kimdir? Ozan Zeybek hangi takımlı? Ozan Zeybek kaç yaşında, nereli? Tüm merak edilenler haberimizde yer almakatdır.

Spor yorumculuğu ve intagram sayfasında futbol ile yaptığı paylaşımları ile merak edilen Ozan Zeybek kimdir? Ozan Zeybek hangi takımlı? Ozan Zeybek kaç yaşında, nereli?

OZAN ZEYBEK KİMDİR?

Ozan Zeybek, Fotomaç Gazetesi Yazarı'dır. Ozan Zeybek, Fotomaç gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır ve güncel olarak futbolla ilgili gelişmeleri okuyucularına aktarmaktadır. Aynı zamanda A Spor ekranlarında spor yorumculuğu yapan Ozan Zeybek sosyal medyayı da aktif şekilde kullanmaktadır. Twitter ve İnstagram hesaplarından futbolla ilgili gelişmeler paylaşmaktadır.

OZAN ZEYBEK INSTAGRAM HESABI

Twitter hesabına "@zeybekozan" adresinden, İnstagram hesabına ise "@oozanzeybek" adresinden ulaşabilirsiniz.

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