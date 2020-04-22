Ozan Güven neden çılgına döndü? Sessizliğini bozdu Zafer Algöz ve Can Yılmaz'ın 'Burda Olan Burda Kalır' adlı YouTube programına konuk olan Ozan Güven, geçtiğimiz hafta magazin muhabirleri ile yaşadığı tartışmaya ilişkin ilk kez konuştu. İşte Ozan Güven'in açıklamaları...

Ozan Güven, Zafer Algöz ve Can Yılmaz'ın programında koronavirüsü salgını nedeniyle evde olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Evde olayım… Kitabımı okuyorum, film seyrediyorum, temizliğimi yapıyorum. Herkes alim oldu" dedi.

'EVİN ÖNÜNDE BEKLEME DURUMLARI ARTIK BİTSİN'





Zafer Algöz, geçtiğimiz günlerde evinin önünde muhabirlerle yaşadığı tartışmayı Ozan Güven'e hatırlatarak, ironik bir şekilde "Çocuklara ağır konuşmuşsun. 'Evimin önünde ne işiniz var? Bir de bana ne Cem Yılmaz'dan falan' demişsin. Ayıp değil mi, neden böyle şeyler söylüyorsun?" sorusunu sordu.

Ozan Güven'in bu soruya yanıtı şu oldu: & ;

"Evin önü mahrem durumlar… Zaten ben iş dışında herhangi birisinin elinde mikrofon ve kamera olması hasebiyle her şeyine cevap vermek zorunda değilim. Hiçbir zaman da vermedim. Evin önünde kurmayın kampı.

Ben evimde rahat edemezsem, nereye gideyim? Evin önünde bekleme durumları artık bitsin. Bunun hiç kimseye faydası yok. Bundan hoşlananlar vardır, onlarla yapabilirler, sonuçta meslekleri… Ben zaten sürpriz sevmiyorum."