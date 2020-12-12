Ozan Güven Cunda'ya yerleşti
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Ozan Güven Cunda'ya yerleşti

12.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:40
Ozan Güven Cunda'ya yerleşti

Önce reklam kampanyasının yeni anlaşması iptal edilen, ardından başrolünü Halit Ergenç'le paylaştığı "Babil" dizisinin kadrosundan çıkarılan Güven, büyük bir moral bozukluğu yaşadı ve İstanbul'u terk etti.

Önce reklam kampanyasının yeni anlaşması iptal edilen, ardından başrolünü Halit Ergenç'le paylaştığı "Babil" dizisinin kadrosundan çıkarılan Güven, büyük bir moral bozukluğu yaşadı ve İstanbul'u terk etti.

Tv100'de ekrana gelen Magazin Hattı'nın haberine göre Ozan Güven Cunda adasına yerleşti. Güven, Rasim Öztekin, Bülent İnal, Beren Saat ve Perran Kutman gibi ünlü isimlerin de yazlığının olduğu adada ev tuttu.

Ozan Güven'i son olarak yakın dostu Şevket Çoruh ziyarete gitti. Çoruh, geçen sezon sahibi olduğu tiyatronun "Don Kişot" adlı oyununda da Ozan Güven'i başrol oynatmıştı. Bu hafta başı "Arka Sokaklar" dizisindeki çekimlerini tamamlayan Şevket Çoruh, soluğu Cunda'da aldı. Ozan Güven'le sahile inen ünlü oyuncu beraber paylaştığı fotoğrafı "sakin zamanlara demirlemiş bir gemi" notuyla yayınladı.

Darp davası için 21 Ocak'ta hakim karşısına çıkmaya hazırlanan Ozan Güven'in sakallı hali dikkat çekti. Keyfi yerinde olan oyuncunun mahkeme sonuçlanana kadar İstanbul'a dönmeyi düşünmediği öğrenildi.

Kaynak: Hürriyet

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