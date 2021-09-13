Ozan Güven'den radikal karar - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ozan Güven'den radikal karar

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Ozan Güven'den radikal karar

Geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı için yargılanan ünlü oyuncu Ozan Güven, radikal bir karar aldı. İşte detaylar...

Posta'da yer alan habere göre; Ünlü oyuncu Ozan Güven'in, bir dönem sevgili olduğu Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkili arasında yaşananlar mahkemeye taşınmıştı. Hakkında 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlan Ozan Güven, yaşamını değiştirdi. Bir süredir Cunda'da yaşayan Ozan Güven, şimdi ise radikal bir karar alarak Bodrum'a taşındı. Ozan Güven'in Levent'te bulunan villasını ise kiraya verdiği öğrenildi.

Ozan Güven'den radikal karar

Snob Magazin - Magazin Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Göksel Gülşen Düm Tek Tek Kaan Yıldırım
Spor Marcao Şenol Güneş Alper Yılmaz Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ozan Güven'den radikal karar - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 19:14:30. #1.17#