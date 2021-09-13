Ozan Güven'den radikal karar
Geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı için yargılanan ünlü oyuncu Ozan Güven, radikal bir karar aldı. İşte detaylar...
Posta'da yer alan habere göre; Ünlü oyuncu Ozan Güven'in, bir dönem sevgili olduğu Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkili arasında yaşananlar mahkemeye taşınmıştı. Hakkında 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlan Ozan Güven, yaşamını değiştirdi. Bir süredir Cunda'da yaşayan Ozan Güven, şimdi ise radikal bir karar alarak Bodrum'a taşındı. Ozan Güven'in Levent'te bulunan villasını ise kiraya verdiği öğrenildi.
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