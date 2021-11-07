"Ozan Garip"in vefatından 3 gün sonra ölen eşinin cenazesi Sivas'ta defnedildi

İSTANBUL (AA) - "Ozan Garip" mahlaslı halk ozanı Mehmet Ferhat'tan 3 gün sonra hayatını kaybeden eşi Huriye Ferhat'ın cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

İstanbul'da Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde 1 haftadır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 62 yaşındaki Huriye Ferhat, dün yaşamını yitirdi.

Ferhat'ın cenazesi, memleketi Sivas'a getirilerek Ayyıldız Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedildi.

İstanbul'daki evinde bir süre Kovid-19 tedavisi gören 65 yaşındaki halk ozanı Mehmet Ferhat, 3 Kasım'da Kartal ilçesindeki Koşuyolu Kalp Hastanesi'ne kaldırılırken yolda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmiş, cenazesi 4 Kasım'da Sivas'ta defnedilmişti.

Halk müziğine çeşitli eserler kazandıran Mehmet Ferhat, "Sen Sivas'ı seyret yar ben de seni" türküsüyle biliniyordu.

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