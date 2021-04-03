Ozan Dolunay yeni bir aşka yelken açtı

'Bizi Ayıran Çizgi' adlı diziyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Ozan Dolunay'ın özel hayatında sürpriz bir gelişme yaşandı. Dolunay yeni bir aşka yelken açtı. İşte yakışıklı oyuncunun sevgilisi...

Snob Magazin'in haberine göre; 30 yaşındaki oyuncu Ozan Dolunay, gönlünü model Pelinay Yiğit'e kaptırdı.

Pelinay Yiğit, sevgilisinin kendisini öptüğü esnada çektiği bu kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak aşkını ilan etti. Dolunay'ın yeni ilişkisi sevenlerini oldukça şaşırttı.

Ozan Dolunay, geçtiğimiz yıllarda aşka bakışını şu sözlerle anlatmıştı: "Aşk tanımlanabilecek bir şey değil. En kutsal duygulardan biri, hatta belki de en kutsalı..."

Ozan Dolunay'ın yeni sevgilisi Pelinay Yiğit'in iddialı pozları da dikkat çekti.

Sürpriz ilişki sonrası Ozan Dolunay ve Pelinay Yiğit cephesinden herhangi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Snob Magazin