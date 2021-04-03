Ozan Dolunay yeni bir aşka yelken açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ozan Dolunay yeni bir aşka yelken açtı

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Ozan Dolunay yeni bir aşka yelken açtı

'Bizi Ayıran Çizgi' adlı diziyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Ozan Dolunay'ın özel hayatında sürpriz bir gelişme yaşandı. Dolunay yeni bir aşka yelken açtı. İşte yakışıklı oyuncunun sevgilisi...

Snob Magazin'in haberine göre; 30 yaşındaki oyuncu Ozan Dolunay, gönlünü model Pelinay Yiğit'e kaptırdı.

Pelinay Yiğit, sevgilisinin kendisini öptüğü esnada çektiği bu kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak aşkını ilan etti. Dolunay'ın yeni ilişkisi sevenlerini oldukça şaşırttı.

Ozan Dolunay, geçtiğimiz yıllarda aşka bakışını şu sözlerle anlatmıştı: "Aşk tanımlanabilecek bir şey değil. En kutsal duygulardan biri, hatta belki de en kutsalı..."

Ozan Dolunay'ın yeni sevgilisi Pelinay Yiğit'in iddialı pozları da dikkat çekti.

Sürpriz ilişki sonrası Ozan Dolunay ve Pelinay Yiğit cephesinden herhangi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel İhsan Yavuz Ali İhsan Su Ali İhsan Yavuz Binali Yıldırım
Magazin Esra Erol Bahar Candan Şeyma Subaşı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Cenk Tosun Burak Yılmaz Nihat Özdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ozan Dolunay yeni bir aşka yelken açtı - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 18:19:32. #1.16#
title