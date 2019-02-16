Ozan Arif" Son Yolculuğuna Uğurlandı (2)

"Ozan Arif" adıyla bilinen Arif Şirin, Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi gören ve 13 Şubat'ta yaşamını yitiren Şirin'in cenazesi, hastane morgundan alınarak Atakum ilçesi Yalı Mahallesi'ndeki evine götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından Şirin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, İlkadım ilçesindeki Büyük Cami'ye getirildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Şirin'in sanatçı arkadaşları İsmail Türüt ve Uğur Işılak, cenazenin başında dua etti.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Şirin'in cenazesi, Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Şirin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Bağımsız Milletvekili ve bağımsız Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Erhan Usta, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hayati Tekin, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA