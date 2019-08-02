Ozan Ali Sultan'dan Sami Dinç'e ziyaret

Halk ozanı ünlü sanatçı Aşık Veysel'in çırağı olarak bilinen ozan Ali Sultan, Kulalı mahalli sanatçı Sami Dinç'i ziyaret etti.

1947 Sivas'ın Yıldızeli ilçesi doğumlu olan ve halk ozanı Aşık Veysel'in çırağı olarak bilinen Ozan Ali Sultan, Kula'ya gelerek mahalli Sanatçı Sami Dinç'i işyerinde ziyaret etti. Dinç'in Kula'daki yürüttüğü çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulunan ozan Ali Sultan ile Sami Dinç, bir süre sanat üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Dinç'in Kula'da yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiğini dile getiren ozan Ali Sultan, mahalli sanatçı Sami Dinç'in başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyet idile getiren mahalli Sanatçı Sami Dinç ise, ziyarette bulunan ozan Ali Sultan'a teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA