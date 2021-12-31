Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Ozan Akbaba O Ses Türkiye Yılbaşı özel programına konuk oldu. Ünlü oyuncu sahne performansıyla ilgi uyandırdı. Peki Ozan Akbaba kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz İlyas kaç yaşında nereli? Ozan Akbaba hayatı ve biyografisi!

OZAN AKBABA KİMDİR?

1982 yılında Kars'ta dünyaya gelen Ozan Akbaba, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun oldu. 2005 yılında Sinema filmleri, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu ve film müzikleri de yapıyor. Ayrıca, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klibinde rol aldı. Oyuncu 2015'te ATV kanalında yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırıyor. Ozan Akbaba, Kırık Kanatlar, Kavak Yelleri, Cennetin Sırları, Kuzey Güney, Arka Sokaklar, Poyraz Karayel ve Güldür Güldür'de oynadı. Günümüzde ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırdı.

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