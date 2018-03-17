Özalp'te Silahlı Mera Kavgası: 2 Ölü

Özalp'te Silahlı Mera Kavgası: 2 Ölü

VAN'ın Özalp ilçesine bağlı Aşağı Akçaköy Mahallesi'nde, iki aile arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Özalp'te Silahlı Mera Kavgası: 2 Ölü

VAN'ın Özalp ilçesine bağlı Aşağı Akçaköy Mahallesi'nde, iki aile arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Mahallede oturan Turan ve Oraklı aileleri arasında mera anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada, Kutbettin Oraklı (35) ile kavgayı ayırmak isteyen Abdulkerim Tutak (54), yaralandı. Yaralılar ambulasla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayatını kaybetti.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere Muradiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Jandarma ekipleri Aşağı Akçaköy Mahallesi'nde tarafların karşı karşıya gelmemesi için güvenlik önlemi aldı. - Van

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