Özalp'ta 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı - Haberler
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Özalp'ta 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
Özalp'ta 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

Van'ın Özalp ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Van'ın Özalp ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakamlık önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, ilçedeki bir otelde gazi ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

Nasır, şehit yakınları ve gazilerin taleplerini dinledi.

Törene, İlçe Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Serkan Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cüneyt, kurum amirleri, gazi ve şehit yakınları katıldı.

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri
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