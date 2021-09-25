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Özalp Kaymakamı Nasır, 2. Hudut Tabur Komutanlığını ziyaret etti

AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
Özalp Kaymakamı Nasır, 2. Hudut Tabur Komutanlığını ziyaret etti

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, ilçedeki 2. Hudut Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

ÖZALP, VAN (AA) - Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, ilçedeki 2. Hudut Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

2. Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Serkan Yavuz tarafından karşılanan Nasır, Ziyaretçi Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra burada görevli askerlerle bir araya gelerek sohbet eden Nasır, komutanlardan da hudut güvenliği hakkında bilgi aldı.

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Özalp Kaymakamı Nasır, 2. Hudut Tabur Komutanlığını ziyaret etti - Haberler
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