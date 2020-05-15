Özalp ilçesindeki saldırıda hayatını kaybeden sivil vatandaş toprağa verildi
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Özalp ilçesindeki saldırıda hayatını kaybeden sivil vatandaş toprağa verildi

Van'ın Özalp ilçesinde PKK terör örgütü tarafından saldırıya uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubunun aracında bulunan ve hayatını kaybeden sivil vatandaş toprağa verildi.

Özalp ilçesindeki saldırıda hayatını kaybeden sivil vatandaş toprağa verildi
15.05.2020 04:50 | Son Güncelleme: 15.05.2020 04:51

Van'ın Özalp ilçesinde PKK terör örgütü tarafından saldırıya uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubunun aracında bulunan ve hayatını kaybeden sivil vatandaş toprağa verildi.

Pandemi tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesinin Eğribelen Mahallesi'ne Vefa Sosyal Destek Grubunun çalışmaları kapsamında 65 HD 084 plakalı araçla yardım götüren Özalp Belediyesi ekibi, yardım dağıtımının ardından ilçe merkezine dönerken Mehmetalan Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında arkalarından yaklaşan bir araç içerisinden uzun namlulu silahlarla saldırıya uğramıştı. Saldırıda bir belediye çalışanı ile ilçe merkezine dönerken yoldan aldıkları bir sivil vatandaş hayatını kaybederken, araçta bulunan diğer belediye çalışanı ise yaralı olarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayda hayatını kaybeden Kinyaz Karalıoğlu (60) isimli sivil vatandaş, Van Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Saray ilçesine bağlı Bakışık Mahallesi'ne uğurladı. Karalıoğlu, mahalleli tarafından sosyal mesafe kuralları kapsamında toprağa verildi.

(İHA)

Özalp ilçesindeki saldırıda hayatını kaybeden sivil vatandaş toprağa verildi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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