Özalp Belediyesine Kaymakam Abdulkadir Çelik görevlendirildi

07.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 07.12.2019 09:54

Van'da hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP'li Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç görevinden uzaklaştırıldı, yerine "belediye başkan vekili" olarak Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik görevlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Özalp Belediye Başkanı Almaç hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak, suçu ve suçluyu kayırma" suçundan Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/121 esas sayılı dava dosyasında yargılamanın devam ettiği anımsatıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak, suçu ve suçluyu kayırma' suçundan Van 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/121 esas sayılı dava dosyasında yargılamanın devam ettiği, ayrıca adı geçenin Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yürütülen 2019/6703 sayılı soruşturma dosyası kapsamında 6 Aralık'ta gözaltına alındığı ve gözaltı sürecinin devam ettiği anlaşıldı. Almaç, hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/6703 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 6 Aralık tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı."

Açıklamada, Belediye Kanununun 45/2 ve 46'ncı maddeleri gereği Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik'in "belediye başkan vekili" olarak görevlendirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA