Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri, Necla Demirbaş cinayetine tepki gösterdi

Aydın Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri, Aydın Devlet Hastanesi temizlik biriminde çalışan sendikalarının üyesi Necla Demirbaş'ın, daha önce dini nikahla birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürülmesine tepki gösterdi.

Sendika önünde toplanan grup, ellerinde "Şiddet kadınların kaderi olmasın", "Kadın cinayetlerine 'hayır' diyoruz" şeklinde döviz ve pankartlar taşıdı.

HAK-İŞ Konfederasyonu Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin, kadına yönelik şiddetin, hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın asla kabul edilemeyeceğini söyledi.

Türkiye'deki kadınlara yönelik cinayet olaylarını hatırlatan Zengin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evlerimizi, iş yerlerimizi, şehirlerimizi biz kadınlara dar etmeye kimsenin hakkı yok! Olmamalı! Bu konuya insanlık penceresinden bakmalı, şiddetin her türlüsüne hep birlikte 'dur' demeliyiz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak kadına yönelik şiddete asla toleransımız olmadığını bir kez daha ifade ediyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak kadına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı dik duruşumuzu devam ettiriyor ve şiddetle mücadele konusunda kararlılığımızı her platformda dile getiriyoruz. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün artarak devam eden, kadın cinayetlerine, şiddete, istismara, eşitsizliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa ve güvencesizliğe karşı hep birlikte 'Dur' demeliyiz."

Devletin ve Hükümetin şiddete karşı çözüm için hukuki, emniyet ve güvenlik önlemlerini güçlendirdiğini kaydeden Zengin, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının hizmete girdiğini, kadın cinayetlerinde düşüş yaşandığını da aktardı.

Zengin, "Sayın Cumhurbaşkanımız, İnsan Hakları Eylem Planı'nda da belirttiği gibi, 'tek bir kadının dahi şiddet mağduru olmadığı güne kavuşana kadar kurumlarımızın, sivil toplumun, medyanın ve toplumun tüm kesimlerinin işbirliğiyle, bu mücadele sürdürülecek ve buna yönelik yasal düzenlemeler geliştirilecektir. Hedefimiz tek bir kadının, tek bir insanın dahi cinayete kurban gitmemesidir." ifadelerini kullandı.

Şiddete karşı medyaya önemli sorumluluk düştüğünü aktaran Zengin, sözlerini şöyle tamamladı:

"HAK-İŞ olarak biliyoruz ki, bizim medeniyetimizde şiddete yer yoktur. Bizim toplumumuz, bizim kültürümüz büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bugün başımızı öne eğip bir kez daha düşünmek zorundayız. Toplum olarak şiddeti yok etmek elimizde. Şiddetin her türlüsünün yeryüzünden silindiği bir dünya hayalimiz var ve bu hayal çok uzak değil. Tamamen biz insanoğlunun elinde olan bu süreci hep birlikte el ele omuz omuza vererek yönetebiliriz. Hep birlikte bugünü ve yarını en güzel şekilde inşa edebiliriz. Susma! Sen susarsan şiddet konuşur! Sessiz çığlıkları, haykıran güçlü bir sese dönüştürelim. Kadınların 'Yeter artık' feryadına destek vermek, onlarla bir ve beraber olduğumuzu göstermek, geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur. Bizler, HAK-İŞ'li emekçi kadınlar olarak bugün burada kadınlara destek olmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Başta HAK-İŞ Genel Başkanımız Mahmut Arslan, HAK-İŞ yönetim kurulumuz, 21 sendikamız, teşkilatımız ve 710 bini aşkın üyemiz ile şiddete karşı tek yüreğiz. HAK-İŞ olarak, çalışma hayatı başta olmak üzere, hayatın her alanında şiddete karşıyız ve bu mücadelemizi etkin şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."

Sendikanın Aydın Şube Başkanı Nefise Şahin de "İnancımız bizi birbirimize emanet kılmışken lütfen kimden gelirse, kime gelirse her türlü şiddetin karşısında kadın-erkek birlikte duralım. Kanun koyuculara hukuku işletenlere, adaleti sağlayanlara birlikte seslenelim." ifadelerini kullandı.

Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Tuba Gülpembelioğlu da basın açıklamasına katıldı.

???????Adnan Menderes Mahallesi'nde O.G, 27 Mart'ta birlikte yaşadığı ve bir süredir aralarında anlaşmazlık olduğu belirtilen Necla Demirbaş'ı tabancayla öldürmüş, aynı silahla kendisini yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan katil zanlısı, 2 gün sonra sonra hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun