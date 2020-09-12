Oğlunu pompalı tüfekle yaralayan baba, kan revan içinde polise teslim oldu
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Oğlunu pompalı tüfekle yaralayan baba, kan revan içinde polise teslim oldu

Bursa'da öz oğlunu pompalı tüfekle göğsünden vuran baba, olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra polisi arayıp yardım isteyen baba yaralı halde teslim oldu.

Oğlunu pompalı tüfekle yaralayan baba, kan revan içinde polise teslim oldu
12.09.2020 11:32 | Son Güncelleme: 12.09.2020 12:27

Bursa'da baba ve oğul arasındaki kavgada kan aktı. Öz oğlunu pompalı tüfekle göğsünden yaralayan baba, darp ve kesici aletle yaralı şekilde polis tarafından bulundu. Baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

OĞLUNU VURUP KAÇTI

Olay İsabey Mahallesi Aslı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Oğlu Nuri Yavuz ile tartışan baba Sami Yavuz evden aldığı pompalı tüfek ile iki el oğluna ateş etti. Göğsünden yaralanan Nuri Yavuz yere yığıldı. Baba Sami Yavuz suç aleti pompalı tüfeği de yanına alıp mavi renkli kapalı kasa bir kamyonet ile olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ağır yaralı Nuri Yavuz'u Gürsu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı araştırma başlattı

YARALI HALDE POLİSİ ARADI

Olayın firari şüphelisi Sami Yavuz olaydan bir süre sonra 112 Acil Servis hattını arayıp kesici aletle yaralandığını ve başından darp edildiğini belirterek yardım istedi. 112 ekipleri ile birlikte İsabey Mahallesi Anafartalar Sokağa gelen ekipler Sami Yavuz'u gözaltına alıp tedavisi için hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
OKKALI CEVAP: ülkenin geldiği noktaya bakın.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
İYİ AİLE EVLADI: ŞU SİLAH İŞİNE Bİ ÇARE BULSUN DEVLET BU NEDİR HERKESİN ELİNDE Bİ POMPALI SİLAH VAR.
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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