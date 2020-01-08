Oyunlaştırılmış yetenek testi talebi arttı

08.01.2020 10:20 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:20

Türkiye İnsan Yönetim Derneği Başkanı Berna Öztınaz kurumların oyunlaştırılmış yetenek testlerine olan talebinin giderek arttığını belirtiyor.

Atari salonlarında başlayan dijital oyun serüveni bilgisayarlara girerek güçlü bir ivme yakaladı. Ardından oyun konsollarıyla yolculuğuna devam etti. Şimdi ise cep telefonlarında ve akıllı cihazlarda… Bu değişim içinde oyunlar da kendini geliştiriyor, farklı sektörleri ve alanları etkiliyor, elbette iş dünyasını ve insan kaynaklarını da…

2019 Küresel Oyun Pazarı Raporuna göre dünya genelinde 2,5 milyardan fazla oyuncu var. Pazarın hacmi önceki yıla göre yüzde 9,6 büyüyerek 2019'da 152,1 milyar dolara ulaştı. Sektör hacminin 2022'de 196 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Oyun pazarında en büyük payı 36,9 milyar dolar gelir ile ABD elde ediyor. Onu sırasıyla Çin, Japonya, Güney Kore ve Almanya izliyor.

Yenilik ve teknolojiye ilgisi yüksek olan genç nüfusu nedeniyle Türkiye, cazip bir oyun pazarı. Ancak Türk geliştiricilerin pazar içindeki payı hala yüzde 5 civarında. 774 milyon dolarlık hacim ile dünyanın 18. büyük oyun pazarı olan Türkiye'de 60'a yakın oyun geliştirici şirket bulunuyor.

İşe alımda oyundan yararlanmak da giderek ilgi çeken bir uygulama. İnsan kaynaklarının hem doğru adaya ulaşma hem de başarılı bir işveren markası olma amacını destekleyen oyunlaştırılmış yetenek testleri son dönemde ölçüm gücü ve yarattığı olumlu aday deneyimi ile kurumlar için öne çıkan bir alternatif oluyor.

Artık daha çok kurumun geleneksel değerlendirme araçlarından uzaklaşıp, değerlendirme testlerine yöneldiğini anlatan PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berna Öztınaz, "Geleneksel değerlendirme araçlarına kıyasla oyunlaştırılmış yetenek testleri kısa zamanda ve daha fazla veri toplayarak hem aday hem de şirket için daha iyi bir işe alım süreci sağlıyor. Uzun işe alım süreçleri adaylar açısından motivasyon kaybı yaratan ve yorucu olarak algılanırken, oyunlaştırma ise bu süreci daha eğlenceli hale getirdiği gibi işi de kolaylaştırıyor. Şirketlerin son dönemdeki önem verdikleri konuların başında gelen dijital dönüşümü de destekleyen oyunlaştırılmış yetenek testleri, online ve mobil olarak uygulanmakla birlikte istenirse kameralı ya da gözetimli bir ortamda da yapılabiliyor. Biz de kurumların bu konudaki uzman ve sistem taleplerinin giderek arttığını gözlemliyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler