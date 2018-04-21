Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Oyunları bozarak yolumuza devam ediyoruz. En büyük gücümüz millet. Allah razı olsun, bu mücadeleleri sonuna kadar destekliyorsunuz." dedi.

Şırnak'ın Şenoba beldesindeki helikopter kazasında şehit düşen 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın isminin verildiği "Tümgeneral Aydoğan Aydın Köprüsü"nün temel atma töreninde konuşan Özhaseki, şehit Aydın'ı çok iyi tanıdığını ve yiğit bir Anadolu evladı olduğunu söyledi.

Özhaseki, Kayseri'de belediyecilik faaliyetlerinin son derece başarılı olduğunu, yapılan hizmetlerle kente değer katıldığını, bu hizmetleri verirken Kayseri'deki belediyelerin vefalarını da eserlerde yaşattıklarını ifade etti.

Aydoğan Aydın'ın Kayseri 1. Komando Tugayı'na atandığında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğunu ve Kayseri'de çok güzel günlerinin geçtiğini anlatan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Tanıştığımızda Aydoğan Paşa'nın bizde bıraktığı ilk intiba, vatanını seven bir yiğit Anadolu evladıydı. Sonuna kadar bunu gösterdi ve ispatladı. Sık sık Şırnak'a giderdim, beni misafir eder, sohbet ederdik. Aynı helikopterlere birçok kez binmişliğimiz var. Dün yine değerli komutanımızın tümenindeydim. Silah arkadaşlarıyla beraberdik. Onlara komutanımızın adının verileceği bu kavşağın ve yolun temel atma töreninde olacağımızı ve eşlerinin de geleceğini söyledim. Çok sevindiler, dualar ettiler."

"En büyük gücümüz millet"

Millet olarak zor bir coğrafyada bulunduklarını ama binbir türlü bedel ödeyerek yüz yıllardır bu coğrafyada var olduklarını dile getiren Özhaseki, "Bu arada tabii ki üzerimizde o kadar çok oyunlar oynanıyor ki. Son birkaç yıl içinde yaşadığımız olayları eskiden düşünsek aklımızdan bile geçiremezdik. Bir PKK belasını 40 yıldır bu milletin başına sardılar. Daha sonra DEAŞ ve FETÖ belaları peş peşe geldi." şeklinde konuştu.

Özhaseki, Türk milletinin ve hükümetinin dirayetli duruşuyla tüm terör örgütlerini dize getirdiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"PKK'yı önce sanki hak arama mücadelesi gibi gösterdiler. Zaman içinde gördük ki yurt dışındaki o emperyalist ülkeler bunlara silah veriyor, para veriyor, bunları destekliyor. Neticesinde onları uşak haline getirip bizim meşru güçlerimizle savaştırıyor. Sonra çukur eylemleriyle 70 binden fazla evi, iş yerini tahrip edip kullanılmaz hale getirdiler. Allah'a hamdolsun ki biz de dirayetli davranarak bu katiller sürüsünü o kazdıkları çukurların içine doldurarak bitirdik. PKK'nın siyasi uzantılarının yüzde 95 oy aldığı yerlerde bu lanet örgüte küfrede küfrede konuşma yaptım.

Bunların canına okuyacağımızı, sonuna kadar bu mücadeleyi en sert şekilde vereceğimizi anlattık. Oyunları bozarak yolumuza devam ediyoruz. En büyük gücümüz millet. Allah razı olsun, bu mücadeleleri sonuna kadar destekliyorsunuz. Bu mücadeleyi vermezsek, yenik düşersek bu evlerde oturamayacağımızı biliyoruz. Herkes bunun farkında."

"Belediyelerin bütçesini dağa gönderiyorlardı"

Mehmetçik'in terörle mücadelede sivil halkı koruyarak verdiği mücadeleye herkesin şahit olduğunu, buna rağmen ülkede anlaşılmaz tavır içine giren gruplar olduğuna işaret eden Özhaseki, "Biz tüm belaların üstesinden geliyoruz ama üzüldüğüm bir şey var. Yavrularımız orada büyük bir titizlikle hiçbir sivile zarar gelmesin diye çırpınıp mücadele ederken, aslanlarımız, yiğitlerimiz şehit düşerken ne yazık ki benim de içinde bulunduğum Türkiye Büyük Millet Meclisinde PKK'nın siyasi uzantıları ve bizim ana muhalefet anlaşılmaz bir tavır içindeler." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, HDP'li belediyelerin halka hizmet için verilen kaynakları PKK'ya gönderdiklerini, buna hükümet olarak müdahale edip belediyelere kayyum atadıklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"Orada PKK'nın en önemli gücü belediyelerdi. HDP'li belediyelerdi, bunu çok net söylüyorum. Oraları lojistik üs gibi kullanıyorlardı. Belediyelerin bütçesini alıp dağa gönderiyorlardı. Güya taşeron ihalesi yaparak binlerce işçiyi çalıştırmış gibi gösteriyorlar, onların eline ufak tefek harçlık veriyorlar, daha sonra da parayı alıp dağa gönderiyorlardı. Hizmet sıfırdı. Tabii ki biz devlet olarak bunlara el koyduk. Kayyum atadık. Belediye başkanlarına oy, hizmet etsin diye verilir. Onlar için 'Seçimle geldi.' diyorlar. Belediyenin kaynaklarını teröre aktarmak için binbir türlü şeytanlık yapanlara göz mü yumacaktık? Tabii ki de yummadık. Seçimle de gelsen kanunlara uyacaksın. Böyle bir özgürlük olamaz."

Konuşmaların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, şehit Aydoğan Aydın'ın eşi Nuray, büyük oğlu Berkay ve diğer protokol üyeleriyle köprünün temelini attı.

Berkay Aydın, projenin temelinin atıldığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Babasının adının böyle bir projeye verilerek gelecek nesillere de aktarılacağını ifade eden Aydın, "Babamın fedakarlığı, duruşu, vatanseverliği, beyfendiliği, ahlakı gelecek nesillere de aktarılacağı için çok mutluyum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Babamın oğlu olarak ona yakışır bir şekilde, onun özelliklerini hayatıma entegre edip yaşamımı sürdürmeyi isterim." diye konuştu.

Törene AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katıldı.