Oyunlardan uyarlanan filmler ve diziler! Video oyunlardan uyarlanan yapımlar nelerdir?

Artık günümüzde video oyun serilerinin de filmleri çekilmekte. Bu hem oyunseverler hem de izleyiciler için oldukça keyifli bi içerik haline geldi diyebiliriz. Biz de haberimizde bu içerikleri sizler için derledik. İşte, oyunlardan uyarlanan filmler ve diziler! Video oyunlardan uyarlanan yapımlar nelerdir?

Tüm dünyada video oyunlarınıngittikçe popülerleşmesinin ardından bu oyunların filmlerinin de çıkmasına şahit olduk. Netflix yapımı The Witcher bu yapımların başında geliyor. Netflix'in en iyi yapımları arasında olan Witcher gibi pek çok oyunlardan uyarlanan film ve dizi hem izleyicilere hem de oyunculara hitap ediyor. Video oyunlarının sinema sektörüne girmesi sinema sektörünü de hareketlendirmiş durumda.

OYUNLARDAN UYARLANAN FİLMLER VE DİZİLER

Oyunlardan uyarlanan en iyi yapımlar arasında animasyonlar da yer alıyor. "Pokemon: Detective Pikachu" uyarlamasında, film izleyicilerine yapılan güzel sürprizler seyircileri biraz olsun video oyunlardan uyarlamaya da ısıtmış durumda. HBO'nun "The Last Us" uyarlaması ve Eli Roht'un "Borderlands" filmi gibi video oyunlardan uyarlanan yapımları seyircilerin heyecanını artırmış durumda.

KİRPİ SONIC

"Sonic the Hedgehog", hayranları GGI blue speedster'ın doğal görünümüne geldikten sonra neredeyse başarısız olmaya elverişli gibiydi fakat hızlı bir şekilde yeniden ayarlanan tasarım korkuya gerek olmadığını gösterdi. Ben Schwartz'ın biraz sinir bozucu ama tatlı Kirpi Sonic tasarımı, iyi gişe yaparak yüksek hasılat getirmiştir. Nisan 2022'de Sonic'in arkadaşları Tails and Knucekles'ın de sahneye çıkacağı söylentileriyle bir devam filmi gelme hazırlığında.

THE WITCHER

Taktik olarak bakıldığı zaman Andrej Sapkowski'nin kitap serisine dayanan Netflix'in The Witcher filmi, Henry Cavill'in huysuz Geralt of Rivia'nın yaşadığı ilginç dünyanın hakkını veriyor denilebilir. Dizinin, Cavill, Freya Allan ve Anya Chalotra ile birlikte birkaç daha yeni bir oyuncu kadrosu ile ikinci sezon çekimlerini bitirdiği yakın zamanda doğrulandı.

MORTAL KOMBAT

Şiddet içeren video oyun serisi, 90'larda unutmaya müsait bir yapıda olabilir fakat biri kült-klasik statüsü kazanmayı başaran iki film aldı. Bununla beraber, ilk yez yönetmen Simon McQuoid, 2021'in yinelemesi ile franchise kanlı adaletini yeriye getirmekte.

POKEMON: DEDEKTİF PIKACHU

Pokemon hayranları, "hepsini yakala" adlı video oyun serisini piyasaya çıktığından beri canlı hareket halini görmek istiyorlardı ve "Dedektif Pikachu" onları kırmıyor.

CASTLEVANIA

Netflix ve Konami ortaklığından çıkan yapım, vampir ve canavarlarla dolu "Castlevania" serisini ele alıyor. Animasyonlu dövüş sahneleri, acımasız şiddet ve canavar avcı üçlüsü Trevor, Sypha ve Adrian'ın entrikaları altında geçerek uyarladığı bir dizidir.

TOMB RAIDER

Oscar ödüllü bir aktris, video oyun kostümlerine alışık bir şekilde filme uyarlanması, bir avuç tehliheli bubi tuzağı ve bulmaca kutusu setini karıştırdığınız zaman ne elde edersiniz? bu zamana kadarki en iyi video oyunu uyarlamalarından biri.

ASSASSIN'S CREED

"Assasin's Creed" hayranları, Michael Fassbender'ın başrolünde oynadığı filmin anlatım yapısından biraz hayal kırıklığına uğrasada, yönetmen Justin Kurzel'in geçmişe dair duman dolu vizyonunu görmekten memnun oldukları söylenebilir. Film konusu itibariyle aşırı karamsar gelebilir, hikayenin şuan günümüzde geçen olaylarını pekiştirmek için anlaşılır bir karar verdi, fakat eğlencenin çoğu, dönem kıyafetlerinde Fassbender'ın yüksek bir yerden atlamasını izlemekten geliyor.

NEED FOR SPEED

Hızlı arabalar, yüksek hızlı kazalar ve hayasızca bir kötü adam performansı bu biyerden tanıdık geliyorsa bunun nedeni "Need for Speed" in, onları birbirine bağlayan ailenin hissiyatı olmadan 'Hızlı ve Öfkeli' filmlerini iyi kılan bir çok sahnenin uyarlanmasıdır.

WARCRAFT

"Warcraft" başka bir boyuttan bir film gibi hissetirmesi açısından önemlidir. Tam olarak bir arada tutmasa da, kendini o kadar çok bağlıyor ki, bu sergilenen oyunculuklardan etkilenmemek gerçekten olası dışı diyebiliriz.

RESIDENT EVIL

Paul WS Anderson, işini video oyunlarını tasarlamakta ve dört "Resident Evil" filmini, bir "Mortal Kombat" ve 2020'nin "Monster Hunter" ı yöneterek buldu. 2002 yapımı "Resident Evil" Milla Jovovich ile yaptığı ortaklığın ilki, büyük silahlar ile eğlenceli bir zaman geçirmek için B filminin kahramanını Michelle Rodriguez ile eşleştiriyor.

MONSTER HUNTER

"Canavar Avcısı" gibi video oyunlarındaki yaratık figürlerini büyük ekrana aktarmak ve aktarırken de görmesi çok kolay fakat 2020 film uyarlamasının itici gücü yok.

RAMPAGE

Dwayne Johnson "San Adreas" yönetmeni Brad Peyton ile yeniden birleşmesi, CGI sanatının büyüleyici başarısı, fakat sonrasında yıkım sineması klişelerinin türevi bir yorum gibi geliyor.