Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli, Instagram'dan yaptığı bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli, Instagram'dan yaptığı bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Uzun zamandır yurt dışında yaşayan ve pandemi nedeniyle açtığı kafede istediği gibi iş yapamayan Meryem Uzerli, para kazanmak için sosyal medyaya ağırlık vermeye başladı. Uzerli, Instagram hesabından yaptığı reklam başına 259 bin TL kazanıyor.

Geçtiğimiz aylarda ikinci bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşayan oyuncu Meryem Uzerli, uzun süredir oyunculuk yapmayınca sosyal medya hesabından reklam yapmaya başladı.

PAYLAŞIM BAŞINA SERVET ALIYOR

Son dönemde hiçbir projede yer almayan Meryem Uzerli, 6,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından reklam paylaşımlarından binlerce lira kazanmaya başladı. Oyuncu, hesabından yaptığı her reklam paylaşım başına 25 bin euro yani 259 bin TL kazanıyor.

Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli, Instagram'dan yaptığı bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor
Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli, Instagram'dan yaptığı bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor
Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli, Instagram'dan yaptığı bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor
Otoparkta şov yapmaya çalışan İrem Derici, yere kapaklandı
Otoparkta şov yapmaya çalışan İrem Derici, yere kapaklandı
Seda Sayan ve Demet Akalın program yüzünden birbirine girince yapım şirketi araya girdi
Seda Sayan ve Demet Akalın program yüzünden birbirine girince yapım şirketi araya girdi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Hülya Avşar Aslı Bekiroğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Ünal Aysal Şenol Güneş Ergin Ataman Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli, Instagram'dan yaptığı bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 12:20:06. #1.16#

title