Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli, Instagram'dan yaptığı bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor

Uzun zamandır yurt dışında yaşayan ve pandemi nedeniyle açtığı kafede istediği gibi iş yapamayan Meryem Uzerli, para kazanmak için sosyal medyaya ağırlık vermeye başladı. Uzerli, Instagram hesabından yaptığı reklam başına 259 bin TL kazanıyor.