Oyuncu Yeşim Büber yıllar sonra görüntülendi

Aynalı Tahir dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Yeşim Büber, 8 yıl ekranlardan uzak bir hayat yaşıyordu. Sakin ve huzurlu bir hayatı seçen güzel oyuncu ikizleriyle görüntülendi.

GÜMÜŞLÜK'TE ERZAK ALIŞ VERİŞİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

2006 yılında evlendiği görüntü yönetmeni Mehmet Aksın'dan Can Yunus ve Nehir isminde ikiz çocukları olan Yeşim Büber, çocuklarını da teknede büyüttü. Çift önceki gün Gümüşlük'te tekne için erzak alışverişi yaptı.

BÜYÜK DEĞİŞİM

Yıllar sonra ortaya çıkan Yeşim Büber'in ikizlerini gören şaşkınlık yaşadı. Yeşim Büber yaşadığı değişim ve tekne hayatıyla sevenlerini şoke etti.

2017'DE EKRANLARDA BOY GÖSTERMİŞTİ

Yeşim Büber son olarak Siyan İnci dizisinde Melek karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmıştı.