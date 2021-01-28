Oyuncu Yeşim Büber'den yeni paylaşım: Durumuma üzülenler olmuş...
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Oyuncu Yeşim Büber'den yeni paylaşım: Durumuma üzülenler olmuş...

28.01.2021 12:22 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:27
Oyuncu Yeşim Büber'den yeni paylaşım: Durumuma üzülenler olmuş...

TEKNEDE YAŞAMAK ZOR MU?Yeşim Büber, ailesiyle birlikte yaşadığı teknede tadilata girişti.

TEKNEDE YAŞAMAK ZOR MU?

Yeşim Büber, ailesiyle birlikte yaşadığı teknede tadilata girişti. Aynı gün ikiz çocuklarının da hastalanması ünlü oyuncuya zor saatler yaşattı.

ARTIK YENİLENMESİ ŞART

Teknesinin mutfak lavabosuna oturmuş tezgahın kenarlarını kazırken çekilen fotoğrafını Instagram'da paylaşan Yeşim Büber, yaptığı işlemi "Artık yenilenmesi şart olan mutfak ve banyo tezgahlarını sökmekle uğraşıyoruz" diye açıkladı. Oyuncu, tekne yaşamının zorluklarını da dile getirdi: "Nadir hastalanan çocuklarımız tam da bugün hastalandı. Hep soruyorsunuz ya 'Teknede yaşamak zor değil mi?' diye. Evet bazen zor."

FETHİYE'YE DEMİRLEDİK

11 yıldır deniz üstünde yaşayan Yeşim Büber, şimdi ailesiyle Fethiye'de: "Teknede yaşama alıştık. Şu anda Fethiye'de bir iskeledeyiz, buraya demirledik. Yılın 7-8 ayı ise seferi oluyoruz, devamlı dolaşıyoruz. Öyle düşünüldüğü gibi üşümüyoruz, sobamız, sıcak suyumuz var. Teknemiz fiber olmadığı için özel yalıtımlı ve ihtiyaç duyduğumuz her şeye sahip." ifadelerini kullandı.

TEKNEDE YAŞAMAK HER ZAMAN ZOR DEĞİL

Ünlü oyuncu son olarak sosyal medya hesabından; Durumuma üzülenler, acı çektiğimizi düşünenler olmuş. Ben de birkaç keyifli fotoğraf koyayım dedim" ifadelerini kullanarak, mutlu pozlarını yayınladı.

Görüntü yönetmeni eşi Mehmet Aksın ve ikiz çocuklarıyla teknede yaşayan Yeşim Büber, hayalini yaşıyor.

Kaynak: Hürriyet

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