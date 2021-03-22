Oyuncu Uğur Uzunel koronaya yakalandı, Masumlar Apartmanı'nın çekimleri durdu
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Oyuncu Uğur Uzunel koronaya yakalandı, Masumlar Apartmanı'nın çekimleri durdu

22.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:03

TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin sevilen oyuncusu Uğur Uzunel'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Önlemlerin alındığı sette herkese test yapılırken çekimler bir süre durduruldu.

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı'nda koronavirüs şoku yaşanmaya başladı. Düzenli testi giren oyuncuların biri pozitif çıktı.

SETE KISA SÜRE ARA VERİLDİ

TRT1 ekranlarında yayınlanan dizide Esat karakterini canlandıran Uğur Uzunel'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Önlemlerin alındığı sette çekimler durduruldu. Bütün oyunculara ve set çalışanlarına yapılan testlerde herkesin negatif çıkmasının ardından çekimler kaldığı yerden devam etti.

Durumu iyi olan Uğur Uzunel'in tedavisine evde devam edildiği öğrenildi.

Oyuncu Uğur Uzunel koronaya yakalandı, Masumlar Apartmanı'nın çekimleri durdu

UĞUR UZUNEL KİMDİR?

12 Kasım 1988'de İzmir'in Konak ilçesine bağlı Kadifekale'de doğan Uğur Uzunel, lise eğitiminin sonuna dek İzmir Bornova'da yaşadı. İlk okul 2.sınıftan bu yana tiyatroda çeşitli gösterilerde yer alan Uğur Uzunel, küçük yaştan oyuncu olmaya karar verdi.

Oyuncu Uğur Uzunel koronaya yakalandı, Masumlar Apartmanı'nın çekimleri durdu

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat dalında okuyan Uğur Uzunel, ilk televizyon deneyimini Ağır Roman Yeni Dünya projesinde yaşadı.

Oyuncu Uğur Uzunel koronaya yakalandı, Masumlar Apartmanı'nın çekimleri durdu
Oyuncu Uğur Uzunel koronaya yakalandı, Masumlar Apartmanı'nın çekimleri durdu

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