Oyuncu Turgay Tanülkü "Film Gibi"nin ilk konuğu olacak
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Oyuncu Turgay Tanülkü "Film Gibi"nin ilk konuğu olacak

Oyuncu Turgay Tanülkü, Esenler Belediyesince düzenlenen "Film Gibi" programının ilk konuğu olacak.

21.02.2020 17:58 | Son Güncelleme: 21.02.2020 17:58
Oyuncu Turgay Tanülkü

Oyuncu , Belediyesince düzenlenen "Film Gibi" programının ilk konuğu olacak.

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde rol alan ve yürüttüğü sosyal sorumluluk işleriyle tanınan Tanülkü, 23 'ta sevenleriyle buluşacak.

Her ay Türk sinemasına emek vermiş bir ismin konuk olacağı programda, hem Yeşilçam'dan hem de günümüz Türk sinemasından usta oyuncular, yönetmenler ve yapımcılar hayat hikayelerini sinemaseverlerle paylaşacak.

Etkinlik, Şeref Yumurtacı moderatörlüğünde Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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