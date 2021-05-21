Oyuncu Tolga Güleç, Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar'ı tiye aldı
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Oyuncu Tolga Güleç, Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar'ı tiye aldı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Tolga Güleç, Masumiyet dizisinde birlikte rol aldığı Hülya Avşar'a uygulanan filtreleri paylaştığı fotoğrafla tiye aldı. Yüzünü kağıtla kapatarak poz veren oyuncu, "En çok seni özleyeceğim Hülya Avşar filtresi" ifadelerini kullandı.

Oyuncu kadrosunda Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Hülya Avşar, Tolga Güleç gibi isimlerin yer aldığı Masumiyet dizisi bu hafta final yapıyor. Konusu ve oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken diziye Hülya Avşar'a uygulanan filtreler damga vurmuştu.

YÜZÜNÜ KAĞITLA KAPATIP POZ VERDİ

Dizinin final fragmanının yayınlanmasının ardından Tolga Güleç'ten eğlenceli bir paylaşım geldi. Yüzüne bir kağıt kapatarak poz veren Güleç, Hülya Avşar'a uygulanan ve sosyal medyada günlerce konuşulan filtreyi tiye aldı. Verdiği pozu Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, "En çok seni özleyeceğim Hülya Avşar filtresi" notunu yazdı.

Oyuncu Tolga Güleç, Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar'ı tiye aldı

HÜLYA AVŞAR'A UYGULANAN FİLTRE GÜNDEM OLMUŞTU

Masumiyet dizisinin başrol oynayan Hülya Avşar'a bir filtre uygulanmış ve burnu dahi görünmez hale gelmişti. Avşar'ın o halleri kısa sürede sosyal medyada gündem olmuş ve Harry Potter serisindeki 'Lord Voldemort' karakterine benzetilmişti.

Oyuncu Tolga Güleç, Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar'ı tiye aldı
Oyuncu Tolga Güleç, Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar'ı tiye aldı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Oyuncu Tolga Güleç, Masumiyet dizisinde yüzüne filtre uygulanan Hülya Avşar'ı tiye aldı - Haberler Magazin
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