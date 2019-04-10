Oyuncu Tolga Çevik'ten İstanbul Oylarının Yeniden Sayılmasına İlginç Yorum
Komedyen Tolga Çevik, Twitter hesabı üzerinden İstanbul'da oyların yeniden sayılması talebi hakkında ilginç bir paylaşımda bulundu.
Bir süredir sandıklara yapılan itirazlardan dolayı oyların yeniden sayıldığı İstanbul'da gergin bekleyiş devam ederken, ünlü isimler de gündeme damga vuran bu süreci yakından takip ediyor.
Sosyal medya hesaplarından bu gelişmelere dair paylaşımlarda bulunan isimler arasına oyuncu Tolga Çevik de katıldı.
"OYLARI KATALILAR SAYSIN, SURİYELİLER ALKIŞLASIN"
Komedyen Tolga Çevik, AK Parti'nin İstanbul genelinde oyların yeniden sayılması talebine ilişkin olarak Twitter hesabında bir paylaşım yaptı. Çevik paylaşımında şunları söyledi:
"Bence haklılar. Oylar tekrar sayılmalı, hatta Katarlılar saymalı, Suudiler onaylamalı, Suriyeliler alkışlamalı. Sonuçta İstanbul'da bizlerden fazla mülkleri var…"
YORUMLAR (541)
-
bunun eşi dostu komşusu dikkat etsin düşene bir de bu vurur.Cevap Yaz 17 20 Yayından Kaldır
-
Artık seni de izlemeyeceğim sanatçı mısınız solcuların yalakalarımı belli değilCevap Yaz 19 37 Yayından Kaldır
-
benim anlamadığım konu şu herşeyi tekrarlayalım soralım diyorlar da bu göçmen yasası veya suriyelileri neden sormuyorlar eğer ? den fazlası gitsin demesse ülke de bende hiç bir şey bilmiyorum ayrıca bu işi din ile bağdaştıran arkadaşlar kur-an ve hadisler de halife ve mezhep kurucularının sözlerine bakmalarını iyi okumalarını anlamalarını tafsiye ederim cihattan kaçmak vatan satmak dilenmek nasıl karşılanıyor son olarak silah verelim eğitelim erzak verelim bu yardım ülkene almak ise siyasettirCevap Yaz 17 1 Yayından Kaldır
-
Vicdanın siyasi görüşü olmaz mazluma sahip çıkmak hem dinimiz hem türklüğümüzden. Ancak daha planlı ve kontrollü olabilirdi bu noktada eleştiriyi hak ettiklerini düşünüyorum gerçekten gelecek için problem yaratabilir.Cevap Yaz 17 3 Yayından Kaldır
-
Istanbul da afganlar la pakistanlıların kavgasını ayırmaya çalışan 22 tane afrikalı yaralandı afrikalıları hastaneye götüren özbekistanlilari gören suriyeliler yeter artık çolugumuzu çocuğumuzu dışarı çıkarmaya korkuyoruz dediCevap Yaz 27 3 Yayından Kaldır