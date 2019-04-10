Oyuncu Tolga Çevik'ten İstanbul Oylarının Yeniden Sayılmasına İlginç Yorum

Bir süredir sandıklara yapılan itirazlardan dolayı oyların yeniden sayıldığı İstanbul'da gergin bekleyiş devam ederken, ünlü isimler de gündeme damga vuran bu süreci yakından takip ediyor.

Sosyal medya hesaplarından bu gelişmelere dair paylaşımlarda bulunan isimler arasına oyuncu Tolga Çevik de katıldı.

"OYLARI KATALILAR SAYSIN, SURİYELİLER ALKIŞLASIN"

Komedyen Tolga Çevik, AK Parti'nin İstanbul genelinde oyların yeniden sayılması talebine ilişkin olarak Twitter hesabında bir paylaşım yaptı. Çevik paylaşımında şunları söyledi:

"Bence haklılar. Oylar tekrar sayılmalı, hatta Katarlılar saymalı, Suudiler onaylamalı, Suriyeliler alkışlamalı. Sonuçta İstanbul'da bizlerden fazla mülkleri var…"