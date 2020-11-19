Oyuncu Suna Yıldızoğlu, vefat eden babasının cenazesine internet üzerinden yapılan yayınla katılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Oyuncu Suna Yıldızoğlu, vefat eden babasının cenazesine internet üzerinden yapılan yayınla katılacak

19.11.2020 14:09 | Son Güncelleme: 19.11.2020 15:19
Oyuncu Suna Yıldızoğlu, vefat eden babasının cenazesine internet üzerinden yapılan yayınla katılacak

3 gün önce babasının vefatıyla büyük üzüntü yaşayan oyuncu Suna Yıldızoğlu, koronavirüs salgınından dolayı babasının cenaze törenine internet üzerinden yapılacak yayınla katılacak.

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Suna Yıldızoğlu'nun babası Patrick William Eady, 3 gün önce hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, "Babam... Bugün çok keyifliymiş... Sonra biraz evvel uykusunda bizden ayrıldı" dedi.

"BABAMIN CENAZE TÖRENİ İNTERNET ÜZERİNDNE YAYINLANACAK"

Bugün Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapan Suna Yıldızoğlu, "Covid'den dolayı babamın cenaze töreni internet üzerinden yayınlanacak. 7 kardeşten sadece 1 tanesi katılabiliyor. Öbürleri (ben dahil) İngiltere'deki karantinadan dolayı böyle katılacağız. Buna da şükür diyoruz" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Suna Yıldızoğlu, vefat eden babasının cenazesine internet üzerinden yapılan yayınla katılacak
Oyuncu Suna Yıldızoğlu, vefat eden babasının cenazesine internet üzerinden yapılan yayınla katılacak
Haber Yorumları (3)
PALA DAYI: Allah rahmet eylesin suna teyze (sunada ithal gelinimiz)
Cevap Yaz Yayından Kaldır
SAKARYALI TÜRK HATUN: Tüh ilk yorumu ben yazamadım
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
ALLAH RAHMET EYLESİN: allah rahmet eylesin
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Cevdet Yılmaz Süleyman Soylu Nikol Paşinyan
Magazin Kutsi Cem Yılmaz Deniz Seki Demet Akalın
Spor Mert Günok Erol Bulut Deniz Türüç Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Uefa Milli Macaristan Merkez Bankası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Oyuncu Suna Yıldızoğlu, vefat eden babasının cenazesine internet üzerinden yapılan yayınla katılacak - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 15:32:24. #1.14#
title