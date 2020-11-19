Oyuncu Suna Yıldızoğlu, vefat eden babasının cenazesine internet üzerinden yapılan yayınla katılacak

3 gün önce babasının vefatıyla büyük üzüntü yaşayan oyuncu Suna Yıldızoğlu, koronavirüs salgınından dolayı babasının cenaze törenine internet üzerinden yapılacak yayınla katılacak.

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Suna Yıldızoğlu'nun babası Patrick William Eady, 3 gün önce hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, "Babam... Bugün çok keyifliymiş... Sonra biraz evvel uykusunda bizden ayrıldı" dedi.

"BABAMIN CENAZE TÖRENİ İNTERNET ÜZERİNDNE YAYINLANACAK"

Bugün Twitter hesabından yeni bir paylaşım yapan Suna Yıldızoğlu, "Covid'den dolayı babamın cenaze töreni internet üzerinden yayınlanacak. 7 kardeşten sadece 1 tanesi katılabiliyor. Öbürleri (ben dahil) İngiltere'deki karantinadan dolayı böyle katılacağız. Buna da şükür diyoruz" ifadelerini kullandı.