Oyuncu Süleyman Yağcı, yediği dost kazığını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı - Haberler Magazin
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Oyuncu Süleyman Yağcı, yediği dost kazığını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz aylarda apar topar kalp ameliyatı olan oyuncu Süleyman Yağcı, konuk olduğu 2. Sayfa programında rahatsızlanmasına neden olan olayı anlattı. Gözyaşlarına hakim olamayan oyuncu, "Güvendiğin insan seni hançerlerse acıtır" dedi.

Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Fıs Fıs İsmail rolüyle hafızalara kazınan Süleyman Yağcı,geçtiğimiz mayıs ayında kontrol için gittiği hastanede aort damarının tıkalı olduğunu öğrenince apar topar ameliyata alındı. Ciddi bir operasyon geçiren oyuncu, bugün TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Yıllarca sağlık sektöründe çalıştığı için düzenli olan kontrollere gittiğini anlatan oyuncu, bir arkadaşından yediği dost kazığından sonra kalp rahatsızlığı geçirdiğini söyledi. Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan sevilen oyuncu, şunları söyledi: İnsanı tanımak ölümle eş değerdir. Bir arkadaş, bir dost sana Allah'tan sonra bir nefes olur. Bir arkadaş dost vardır ki seni zehirler, hayatını bitirir. Bir arkadaşıma sen de kötü çıkarsa ben Bakırköy'e tedaviye giderim dedim ve o da kötü çıktı. İnsan tanımak çok zor. 20 yıllık bir dostumdu. Benim yüreğimi aldı götürdü. Ben çok duygusal bir insanım. Güvendiğin insan seni hançerlerse acıtır. Tedavisi yok yani. Bunu yaşarken kalp rahatsızlığı geçirdim. Bir kalleşliği gördüm diyelim."

Oyuncu Süleyman Yağcı, yediği dost kazığını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı

Ecem Altan
Ecem Altan
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