Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı
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Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı

12.12.2020 10:30 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:56

3 yıl önce nikah masasına oturan futbolcu Caner Erkin ve oyuncu Şükran Ovalı, sosyal medya hesaplarından yatakta vücutlarını yastıklarla kapattığı pozlarını paylaştı.

Son olarak Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisine konuk oyuncu olarak katılan Şükran Ovalı, 2017 yılında Caner Erkin ile evlendi. 2018 yılında kızı Mihran Ela'yı kucağına alan Ovalı, setlere de ara verdi.

YATAK POZUNU PAYLAŞTI

Zaman zaman eşi Caner Erkin'le samimi pozlarını Instagram hesabından yayınlayan Ovalı, dün cesur bir paylaşım yaptı. Eşiyle vücudunu emojili yastıklarla kapatan Şükran Ovalı, yatak pozlarını Instagram hesabından yayınladı. Erkin ise eşinin paylaşımını kendi Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Çiftin cesur pozu kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.

İşte iki ünlü ismin çok konuşulan pozları...

Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı
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