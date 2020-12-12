Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı

Son olarak Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisine konuk oyuncu olarak katılan Şükran Ovalı, 2017 yılında Caner Erkin ile evlendi. 2018 yılında kızı Mihran Ela'yı kucağına alan Ovalı, setlere de ara verdi.

YATAK POZUNU PAYLAŞTI

Zaman zaman eşi Caner Erkin'le samimi pozlarını Instagram hesabından yayınlayan Ovalı, dün cesur bir paylaşım yaptı. Eşiyle vücudunu emojili yastıklarla kapatan Şükran Ovalı, yatak pozlarını Instagram hesabından yayınladı. Erkin ise eşinin paylaşımını kendi Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Çiftin cesur pozu kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.

İşte iki ünlü ismin çok konuşulan pozları...